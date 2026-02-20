tradfi
Nokia оставила немцев без драйверов на ноутбуки Acer и Asus: VPN не помогает

Олександр Федоткін

Сайты Asus и Acer прекратили работу в Германии из-за судебного спора этих компаний с Nokia относительно использования видеокодека HEVC.


Клиенты перестали получать обновления BIOS и драйверы и не могут получить доступ к страницам техподдержки. При этом немецкие пользователи, которые пытаются зайти на американские версии сайтов, чтобы обновиться, сталкиваются с той же проблемой. Не работают даже попытки установить VPN и определить США как местоположение. Единственное, что можно сделать, это использовать VPN-сервер за пределами Германии и использовать сайты из других стран, чтобы найти необходимые файлы и загрузить их.

В рамках судебного дела между Asus, Acer и Nokia по роялти за использование HEVC, региональный суд в Мюнхене запретил обеим компаниям производителям ПК и ноутбуков предлагать, продавать, использовать, импортировать или хранить свою продукцию на территории Германии. Сейчас Германия остается крупнейшим рынком компьютерной техники в Европе.

В заявлении Asus отмечается, что все клиентские службы в Германии работают полноценно, следовательно клиенты будут продолжать получать бесперебойную поддержку в полном соответствии с действующим постановлением суда. В компании добавили, что оценивают ситуацию и готовят дальнейшие юридические шаги для достижения справедливого решения.


Однако тот факт, что веб-сайты компании перестали работать, противоречит заявлению. Теоретически, компаниям достаточно было бы отключить свои немецкие интернет-магазины и прекратить доставку товаров в Германию через магазины других регионов, но блокировка гораздо шире. Возможно формулировка судебного запрета также гораздо шире и поэтому компании стараются действовать с осторожностью.

Мы писали, что Asus и Acer остановили продажи ноутбуков и ПК в Германии. В Nokia заявляют, что требуют справедливой компенсации за использование собственной технологииКомпания также выразила готовность продолжить переговоры с Asus и Acer. В заявлении Nokia упоминается и Hisense, которая получила лицензию в рамках аналогичного разбирательства. 

Тем временем, Nokia ищет пути обратно на рынок смартфонов. В Reddit энтузиаст опубликовал проект: iPhone SE 3, модифицированный для размещения внутри корпуса Nokia Lumia 1020.

Возрождение легенды: для Nokia N8 2010 года выпустили кастомную прошивку и магазин приложений

Источники: Tom’sHardware; Computerbase.de

