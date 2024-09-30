Nokia, прощай! HMD изымает из продажи в Европе смартфоны легендарного бренда

В начале этого года HMD перешла на новый этап своего развития и отказалась от бренда Nokia для новых смартфонов в пользу собственного бренда HMD. В течение последних месяцев компания продолжала предлагать смартфоны, телефоны и планшеты под брендом Nokia, но, похоже, поставки таких устройств закончились, по крайней мере в Европе.

Сейчас ни на одном из официальных европейских сайтов HMD нельзя найти устройства под брендом Nokia. В то же время устройства Nokia все еще присутствуют на витринах HMD в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, в Австралии и Новой Зеландии и Латинской Америке. Можно предположить, что доступность мобильных устройств Nokia в этих регионах также скоро прекратится.

На странице поддержки HMD все еще отображаются смартфоны и функциональные телефоны Nokia, которые будут продолжать получать поддержку программного обеспечения, но неизвестно, как долго это будет происходить.

Добавим, корпорация Nokia (оригинальная Nokia) все еще является важным игроком в бизнесе сетевой инфраструктуры и одним из крупнейших владельцев патентов в мире технологий с предыдущими судебными исками против нескольких производителей смартфонов, начиная от Apple и заканчивая Samsung и членами группы BBK.

Источник: gsmarena

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