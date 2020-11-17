Ноутбук MacBook Pro (M1) экспортирует видео через Final Cut Pro быстрее iMac Pro, а SSD MacBook Air (M1) работает вдвое быстрее по сравнении с версией на чипе Intel

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Первые владельцы начали получать представленные на прошлой неделе компьютеры Apple на собственных ARM-процессорах M1, и принялись делиться собственными результатами тестов.

Пользователь Twitter Ali King Fans, оказавшийся в числе счастливых обладателей Macbook Pro (8GB RAM, 512GB SSD) с ARM-процессором Apple M1, протестировав устройство в вышедшем на днях бенчмарке Cinebench R23 в обычном режиме (без использования эмулятора Rosetta 2) получил следующие результаты: Однопоточная нагрузка — 1493 балла.

Многопоточная нагрузка — 7566 баллов.

Как отмечает MacRumors, 16-дюймовый MacBook Pro с CPU Core i9 в этом же тесте при многопоточной нагрузке выдал результат 8818 баллов (+17%), тогда как версия Core i7 уступила новинке: 1113 в однопотоке (-26%) и 6912 — при многопоточной нагрузке (-9%). Еще сильнее от нового MacBook Air отстает модель прошлого — 1119 (-25%) и 4329 (-43%) в одно- и многопоточном тесте соответственно.

Другой пользователь из числа читателей тематического форума MacRumors подтвердил, что скорость считывания данных накопителя MacBook Pro (M1) достигает 2676 Мбит/с (2190 Мбит/с для записи), что вдвое превышает показатель прошлогодней модели MacBook Air с CPU Intel. То есть, Apple не обманула на презентации.

Наконец, китайский пользователь в Weibo опубликовал результаты теста новенького MacBook Pro (M1) в Final Cut Pro — при 8 ГБ ОЗУ с экспортом видео в формате 10-bit H.264 он справился за 10 минут и 20 секунд, тогда как iMac Pro, оснащенном 128 ГБ ОЗУ и видеокартой Vega 56, понадобилось 11 минут и 30 секунд.

MacBook Pro (M1) обошел iMac Pro 2019 и в экспорте ролика 10-bit H.265, снятого на камеру Canon при 100 fps — второй завершил операцию за 80 секунд, тогда как первый справился почти вдвое быстрее (за 45 секунд).

Позже сегодня в западной прессе должны выйти более детализированные обзоры новинок со сравнением результатов в большем числе приложений.

Дополнено:

Apple сняла запрет на публикацию обзоров, а западные техно-блогеры и обозреватели крупнейших тематических изданий одновременно выпустили материалы по первым макам на ARM-процессорах M1 собственной разработки компании. Ниже — подборка видео с распаковками и обзорами новых ПК Apple.

Обзор MacBook Pro (M1) и MacBook Air (M1) от The Verge:

Обзор Mac mini (M1) от Маркеса Браунли (MKBHD):

Распаковка MacBook Pro (M1), MacBook Air (M1) и Mac mini (M1) от iJustine

Первый взгляд от CNET: