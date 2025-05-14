Ноутбуки Lenovo Legion и LOQ с NVIDIA RTX 5050 появились в магазинах по цене от $1500

Ноутбуки Lenovo стали первыми, в которых представлены видеокарты NVIDIA RTX 5050. Цена существенно превышает рекомендованную для ноутбуков с RTX 5060.

Еще в январе несколько производителей подтвердили, что NVIDIA в конце концов выпустит ультрабюджетную мобильную видеокарту Blackwell, но первые ноутбуки появились только через 5 месяцев.

NVIDIA планирует выпустить RTX 5060 для настольных компьютеров и ноутбуков через шесть дней. Вполне вероятно, что RTX 5050 незаметно появится вместе с ней. Пока NVIDIA официально не подтвердила этот продукт, но устройства уже появились в каталогах некоторых магазинов и на сайтах производителей.

В частности, Lenovo будет предлагать RTX 505050 в новых ноутбуках Legion и LOQ. Это сравнительно доступные конфигурации, хотя и не бюджетные. Цены колеблются от £1150 до £1350, что соответствует диапазону $1500-1800. Стоит отметить, что это довольно дорого, поскольку ноутбуки с RTX 5060 ожидаются по цене от $1100.

Оба ноутбука Lenovo оснащены процессорами Intel Core i5 HX 13-го поколения. Подтверждено, что RTX 5050 будет иметь 8 ГБ памяти, как и RTX 5060. Известный информатор @momomo_us подтверждает тип встроенной памяти GDDR7.

Относительно десктопной NVIDIA RTX 5050 есть неопределенность. Обозреватели ожидают, что это может быть первая модель с графическим процессором GB207 или GB206 с уменьшенным количеством ядер.

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Источник: VideoCardz