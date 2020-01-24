«Нова Пошта» уже перевезла по воздуху полмиллиона отправлений

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Сегодня «Нова Пошта» отчиталась за 2019 финансовый год, похваставшись рекордными показателями. Но оператор забыл добавить в инфографику еще одно достижение, касающееся одной из ключевых услуг. Речь об авиадоставке, заработавшей в конце прошлого года. Так вот услуга авиадоставки оказалась достаточно востребованной — компания уже перевезла по воздуху 0,5 млн отправлений. Об этом рассказал операционный директор «Новой Пошты» Алексей Тараненко, передает cfts.org.ua.

Напомним, в рамках услуги «Авиадоставки» компания обеспечивает гарантированную доставку отправления на следующий день. Сейчас «Нова Пошта» предоставляет услугу только по маршруту Львов-Днепр-Львов. Заказать услугу «Авиадоставка» можно в отделениях 9 населенных пунктов западной Украины и 16 городов востока и юга страны. В этом году география доступности должна расшириться, а время доставки сократится. По крайней мере, такое обещание дал Алексей Тараненко.

«С помощью авиадоставки на данный момент было доставлено около 0,5 млн отправлений между Львовом и Днепром. Мы планируем масштабировать эту услугу и увеличить ее скорость», — заявил Тараненко.

Увы, никаких подробностей он не предоставил, так что по конкретным маршрутам, срокам и ценам пока информации нет.

Источник: cfts.org.ua