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«Нова Пошта» уже перевезла по воздуху полмиллиона отправлений

«Нова Пошта» уже перевезла по воздуху полмиллиона отправлений

«Нова Пошта» уже перевезла по воздуху полмиллиона отправлений


Сегодня «Нова Пошта» отчиталась за 2019 финансовый год, похваставшись рекордными показателями. Но оператор забыл добавить в инфографику еще одно достижение, касающееся одной из ключевых услуг. Речь об авиадоставке, заработавшей в конце прошлого года. Так вот услуга авиадоставки оказалась достаточно востребованной — компания уже перевезла по воздуху 0,5 млн отправлений. Об этом рассказал операционный директор «Новой Пошты» Алексей Тараненко, передает cfts.org.ua.

Напомним, в рамках услуги «Авиадоставки» компания обеспечивает гарантированную доставку отправления на следующий день. Сейчас «Нова Пошта» предоставляет услугу только по маршруту Львов-Днепр-Львов.  Заказать услугу «Авиадоставка» можно в отделениях 9 населенных пунктов западной Украины и 16 городов востока и юга страны. В этом году география доступности должна расшириться, а время доставки сократится. По крайней мере, такое обещание дал Алексей Тараненко.

«С помощью авиадоставки на данный момент было доставлено около 0,5 млн отправлений между Львовом и Днепром. Мы планируем масштабировать эту услугу и увеличить ее скорость», — заявил Тараненко.

Увы, никаких подробностей он не предоставил, так что по конкретным маршрутам, срокам и ценам пока информации нет.

Источник: cfts.org.ua

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