«Нова Пошта» подвела итоги 2019 года: 212 млн посылок и грузов, 6000 отделений и 3,7 млн пользователей мобильного приложения [инфографика]

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Украинская «Нова Пошта» официально подвела итоги 2019 года, сообщив, что прошедшие двенадцать месяцев снова стали рекордными для компании.

В частности, «Нова Пошта» удвоила сеть — сейчас по всей стране работает уже более 6000 отделений. А количество доставленных посылок и грузов выросло на 22% по сравнению с 2018 годом и составило свыше 212 млн штук. Количество международных отправлений выросло на 26%. При этом более 27% экспресс-накладных было оформлено в мобильном приложении, бизнес-кабинете и личном кабинете.

В 2019 году «Нова Пошта» усилила диджитал-инструменты, добавив трекинг посылки в режиме реального времени, оформление договоров и международных экспресс-накладных онлайн, оплату услуг бонусами. Это привлекло новых пользователей мобильного приложения – их количество за год выросло на 48% до 3,7 млн. Пользователей бизнес-кабинета стало больше в 5 раз.

Средний показатель готовности рекомендовать компанию (NPS) вырос с 73% до 77%, а показатель удовлетворенности сервисом (CSI) составил 8,64 из 10 возможных.

В 2019 году компания также уделила больше внимания экологии: перешла на бумажный уплотнитель и установила боксы для сбора упаковки в отделениях Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Полтавы. Суммарно за год «Нова Пошта» собрала более 1600 тонн вторсырья, что на 41% больше, чем за 2018 год.

«Группа заплатила рекордные суммы налогов и сборов — 4,3 млрд грн, на 29% больше, чем в прошлом году. Это выплата более 3 млн академических стипендий или покупка почти 6 тыс. электромобилей по $30 тыс. Мы открыли еще два инновационных терминала — во Львове и Хмельницком и получили огромное количество позитивных отзывов о качестве нашей работы – 3 из 4 клиентов готовы нас рекомендовать», — отметил Александр Бульба, директор «Нова Пошта».

Напомним, что в 2019 году «Нова Пошта» официально запустила авиадоставку по Украине, начала тестировать в Киеве доставку с помощью электроскутеров и представила новый формат отделений с зоной самообслуживания и примерочной.

Источник: Нова Пошта