Новая тактика криптопреступников: подростков завербовали через Signal, чтобы похитить $66 млн в криптовалюте

Двое старшеклассников из Калифорнии (16 и 17 лет) столкнулись с тяжелыми обвинениями после того, как, по данным судебных документов FOX 10 Phoenix, проехали более 600 миль до Скоттсдейла (Аризона), чтобы ограбить семью на $66 млн в криптовалюте.





Подростки заявили полиции, что их завербовали и шантажировали через Signal лица под псевдонимами «Red» и «8», которые передали им $1 тыс. и адрес дома. 31 января подростки прибыли к дому в Скоттсдейле (Аризона) в форме FedEx. Они силой заставили ворвались внутрь, связали двух взрослых скотчем и напали на них, требуя криптовалюту. Взрослый сын вызвал 911. Подростки сбежали, но были задержаны; на месте изъяли одежду типа UPS, пластиковые стяжки, клейкую ленту и 3D-печатное оружие без боеприпасов.

Обоих будут судить как взрослых по 8-ми обвинениям, в том числе — похищение людей, отягощенное нападение и кража со взломом второй степени, для 17-летнего дополнительно — незаконный побег от полиции. Оба были освобождены под залог $50 тыс. с электронными браслетами. По словам младшего подростка, старший предложил поездку в Скоттсдейл, чтобы «связать людей и получить $66 млн в криптовалюте»; средства на маскировку и средства для связывания они купили в Target и Home Depot, а перед тем, как совершить преступление, украли номерной знак из похожей машины.

Это дело имеет признаки формирования нового шаблона, при котором анонимные лица вербуют подростков через зашифрованные мессенджеры для совершения насильственных криптоограблений. В мае двум 16-летним подросткам из Флориды предъявили 22 обвинения в тяжких преступлениях после того, как они, вероятно, похитили мужчину под дулом пистолета после криптомероприятия в Лас-Вегасе, отвезли его в отдаленную пустыню в Аризоне и похитили $4 млн в цифровых активах. В том деле прокуроры заявили, что четвертое лицо, вероятно, руководило действиями подростков через громкую связь.





Инцидент в Скоттсдейле стал первой «wrench-атакой» 2026 года в США, зафиксированной в публичной база данных физических атак на владельцев криптовалюты, которую ведет исследователь безопасности Джеймсон Лопп. Все 10 предыдущих записей за 2026 год произошли во Франции, Бельгии и на Филиппинах. Лопп зафиксировал примерно 70 «wrench-атак» в 2025 году по сравнению с около 41 в 2024-м. Эксперты связывают рост с корпоративными утечками данных, в частности со взломом Coinbase в 2025 году, во время которого сотрудники получили доступ к KYC-данным пользователей. Ари Редборд, ведущий эксперт в сфере борьбы с криптопреступлениями в TRM Labs, в январе заявил, что реальное количество «wrench-атак» «вероятно, значительно выше», чем задокументировано, поскольку многие из них регистрируются как обычные ограбления.

Вторжение в дом в Скоттсдейле произошло в тот же день, когда в последний раз видели Нэнси Гатри, 84-летнюю мать соведущей NBC «Today» Саваны Гатри, в ее доме в Тусоне примерно в двух часах езды. В деле Гатри TMZ сообщил о получении записки с требованием выкупа, в которой требовали прислать миллионы в криптовалюте на биткоин-адрес. Власти пока не связывают эти два дела. Впоследствии ФБР арестовало мужчину из Калифорнии по обвинению в отправке фальшивых требований выкупа в биткоинах семье Гатри в том, что чиновники названия не связанной с делом попыткой воспользоваться ситуацией.

Источник: The Block