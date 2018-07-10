Новая версия бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 6A предлагает вдвое больше памяти, но стоит ощутимо дороже базовой

Компания Xiaomi, которая, как мы знаем, вчера вышла на Гонконгскую биржу, пусть и не самым удачным образом, весьма неожиданно представила новые разновидности бюджетного смартфона Redmi 6A, который вышел меньше месяца назад.

Напомним, у этой 90-долларовой модели объем оперативной и флэш-памяти составляет привычные 2 и 16 ГБ соответственно. Новые варианты Xiaomi Redmi 6A, как несложно догадаться, отличаются увеличенными объемами оперативной и встроенной флэш-памяти. Говоря точнее, Xiaomi добавила к базовой конфигурации Redmi 6A еще две с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти и 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти соответственно. Факт выпуска последнего варианта несколько удивляет, учитывая, что у Redmi 4A и 5A не было таких конфигураций, да и вообще, чтобы модель такого класса имела такие объемы памяти – большая редкость.

Разумеется, это улучшение соответствующим образом отразилось на цене устройства. И если в случае версии средней версии повышение цены заметно не столь сильно – при цене $105 новинка все еще на $15 дешевле Redmi 6 с аналогичными объемами памяти, то версия Redmi 6A с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти стоит заметно дороже – $150. Оба новых варианта Redmi 6A с сегодняшнего дня доступны для покупки в китайских онлайн-магазинах JD.com и Xiaomi Mall.

С чем конкретно связано это решение – Redmi 6A продаются очень хорошо или, наоборот, слишком плохо, нам остается только гадать. В любом случае возможность выбора для покупателей лишней не будет.

Остальные характеристики остались без изменений. Напомним, в конфигурацию смартфона Redmi 6A входит экран диагональю 5,45 дюйма разрешением HD+, SoC MediaTek Helio A22 и аккумулятор емкостью 3000 мА·ч.

Источник: gizmochina