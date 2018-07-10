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Новая версия бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 6A предлагает вдвое больше памяти, но стоит ощутимо дороже базовой
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Новая версия бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 6A предлагает вдвое больше памяти, но стоит ощутимо дороже базовой

Новая версия бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 6A предлагает вдвое больше памяти, но стоит ощутимо дороже базовой

Компания Xiaomi, которая, как мы знаем, вчера вышла на Гонконгскую биржу, пусть и не самым удачным образом, весьма неожиданно представила новые разновидности бюджетного смартфона Redmi 6A, который вышел меньше месяца назад.

Напомним, у этой 90-долларовой модели объем оперативной и флэш-памяти составляет привычные 2 и 16 ГБ соответственно. Новые варианты Xiaomi Redmi 6A, как несложно догадаться, отличаются увеличенными объемами оперативной и встроенной флэш-памяти. Говоря точнее, Xiaomi добавила к базовой конфигурации Redmi 6A еще две с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти и 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти соответственно. Факт выпуска последнего варианта несколько удивляет, учитывая, что у Redmi 4A и 5A не было таких конфигураций, да и вообще, чтобы модель такого класса имела такие объемы памяти – большая редкость.

Разумеется, это улучшение соответствующим образом отразилось на цене устройства. И если в случае версии средней версии повышение цены заметно не столь сильно – при цене $105 новинка все еще на $15 дешевле Redmi 6 с аналогичными объемами памяти, то версия Redmi 6A с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти стоит заметно дороже – $150. Оба новых варианта Redmi 6A с сегодняшнего дня доступны для покупки в китайских онлайн-магазинах JD.com и Xiaomi Mall.

С чем конкретно связано это решение – Redmi 6A продаются очень хорошо или, наоборот, слишком плохо, нам остается только гадать. В любом случае возможность выбора для покупателей лишней не будет.

Остальные характеристики остались без изменений. Напомним, в конфигурацию смартфона Redmi 6A входит экран диагональю 5,45 дюйма разрешением HD+, SoC MediaTek Helio A22 и аккумулятор емкостью 3000 мА·ч.

Источник: gizmochina

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