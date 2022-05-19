Новинки OnePlus: смартфон Nord 2T с быстрой зарядкой 80 Вт за €399, более доступная модель Nord CE 2 Lite за €299 и TWS-наушники Nord Buds за €49

Компания OnePlus анонсировала в Европе несколько новых доступных устройств, включая смартфоны OnePlus Nord 2T и Nord CE 2 Lite, а также беспроводные наушники Nord Buds. Новинки поступят в продажу с 24 мая.

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Смартфон OnePlus Nord 2T получил новый процессор MediaTek Dimensity 1300 (6-нм техпроцесс, 1 ядро Cortex A78 с частотой 3,0 ГГц, 3 ядра Cortex A78 с частотой 2,6 ГГц, 4 ядра Cortex A55 с частотой 2,0 ГГц, GPU Mali-G77 MC9). Объём оперативной памяти может составлять 8 или 12 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 128 или 256 ГБ. Аппарат содержит 6,43-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц.

На задней панели расположена тройная камера. Она включает главный 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX 766, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный монохромный сенсор. Фронтальная камера – 32-мегапиксельная. Пользователям доступна батарея ёмкостью 4500 мАч и поддержка быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт. Аппарат работает под управлением OxygenOS 12.1 на базе Android 12. Цена OnePlus Nord 2T составляет €399/£369 за конфигурацию 8/128 ГБ памяти и €399/£469 за версию с 12/256 ГБ памяти.

Модель OnePlus Nord CE 2 Lite является немного упрощённой версией смартфона Nord CE 2. Новинка оснащена 6,59-дюймовым LCD дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 695, оперативной памятью объёмом 6 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 128 ГБ. Основной 64-мегапиксельный модуль камеры дополнен двумя 2-мегапиксельными сенсорами. В вырезе дисплея расположилась 16-мегапикслеьная фронтальная камера. Батарея имеет ёмкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Смартфон OnePlus Nord CE 2 Lite оценивается в €299/£279.

Беспроводные наушники OnePlus Nord Buds предлагают поддержку Dolby Atmos и защиту от влаги и пыли в соответствии с требованиями стандарта IP55. Продолжительность автономной работы от одного заряда составляет 7 часов, а при использовании комплектного кейса она увеличивается до 30 часов. Цена OnePlus Nord Buds составляет €49/£49, а в США они появятся в продаже в середине июня по цене $40.

Источник: The Verge