OnePlus презентовала смартфон Nord CE 2 за €349: 5G, быстрая зарядка на 65 Вт SuperVOOC и Dimensity 900. Старт продаж в Европе — 10 марта

В ходе онлайн-презентации OnePlus 17 февраля официально представила смартфон Nord CE 2. Он позиционируется как более простая версия прошлогоднего Nord 2. Устройство в Великобритании будет продаваться за 299 фунтов стерлингов, а в странах Европы — за 349 евро. То есть, где-то в районе 11200-11500 гривен. На Aliexpress OnePlus Nord CE 2 уже продают (с поставкой 7-11 марта) , но вдвое дороже.

В европейских странах предзаказ на устройство будет доступен с 3 марта, старт продаж — 10 марта, пишет Android Authority.

OnePlus Nord CE 2 оснащен ярким 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с HDR10+ и разрешением 2400×1080 и частотой обновления 90 Гц, покрытым Gorilla Glass 5, батареей емкостью 4500 мАч, поддерживает 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, USB-C, полноценный слот для двух SIM-карт, есть 3,5-мм разъем для наушников. Задняя панель и рамка — пластиковые. Работает устройство на MediaTek Dimensity 900 (поэтому aptX аудиокодека нет) и в Европе получило 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения microSD до 1 ТБ).

Смартфон доступен в синем и голубом цветах. Работает на OxygenOS 11, построенной на базе Android. Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном.

Габариты устройства:160,6 x 73,2 x 7,8 мм. Вес — 173 граммов.

У Nord CE 2 тройная задняя камера состоит из основного сенсора на 64 Мп, сверхширокого и макрообъектива на 8 и 2 Мп соответственно. На фронтальной части расположена 16-мегапиксельная селфи-камера. Чем устройство очень напоминает Oppo Reno7 (кроме селфи-камеры, там она на 32-Мп).

Поставляется OnePlus Nord CE 2 с зарядным устройством SuperVOOC 3.0 от Oppo на 65 Вт. Согласно первым обзорам, зарядка комплектным зарядным устройством займет с нуля до 21% всего 5 минут, 57% — за 15 минут и 97% — через 35 минут.