Новые кадры сериала «Дюна: Пророчество» — Трэвис Фиммел в образе Десмонда Харта и Марк Стронг как император Коррино

Сайт Entertainment Weekly предложил новый взгляд на предстоящий сериал «Дюна: Пророчество», который покажет историю становления мистического ордена Бене Гессерит.

Действие сериала происходит за 10 000 лет до событий фильмов «Дюна» и повествует о двух женщинах, сестрах Вале (Эмили Уотсон) и Туле Харконнен (Оливия Уильямс), которые становятся движущей силой к росту популярности Бене Гессерит.

В «Дюна: Пророчество» Харконнены еще не получили могущественной монополии на специи Арракиса, а оправляются от события галактической войны, которая заклеймила их как трусов и предателей.

«Мы увидим, как все началось. Валя Харконнен — это женщина, потерявшая свой статус и мечтающая восстановить могущество своей семьи до одержимости», — рассказывает шоураннер сериала Элисон Шапкер. «Это не столько рассказ о взрослении, сколько рассказ о приходе женщины к власти с точки зрения Харконненов».

Фрэнк Герберт написал пять романов-сиквелов «Дюны» (первый из таких, «Мессия», уже в работе у Дени Вильнёва), тогда как его сын Брайан вместе с Кевином Дж. Андерсоном после смерти писателя создали отдельную серию приквелов — в том числе и «Орден сестер Дюны», который лег в основу сериала «Дюна: Пророчество».

Шапкер отметила, что в экранизации применила творческий подход, где наряду с основной историей будут рассказывать о событиях, произошедших через 30 лет после событий в книге.

«Я верю, что мы нашли лучшее из обоих миров», — говорит Шапкер. «»Орден сестер Дюны» был нашим основным текстом, но мы также рассказываем историю, которая происходит через 30 лет после событий в книге. У нас есть место для развития наших персонажей и рассказа истории Вали Харконнен в разных временных шкалах».

Среди остальных знаковых персонажей в сериале можно увидеть императора Джавикко Коррино (Марк Стронг), мастера мечей Кейрана Атрида (Крис Мейсон), а также таинственного Десмонда Харта, которого сыграл Трэвис Фиммел.

Премьера сериала «Дюна: Пророчество» запланирована на ноябрь.

Напомним, что изначально сериал был заявлен под названием «Дюна: Сестринство» (впоследствии его обновили на «Дюна: Пророчество») и прошел долгий путь к экранизации с многочисленными изменениями шоураннеров и творческой перезагрузкой. В ноябре 2022 года Дайан Адему-Джон прекратила работу как соавтор сериала, но осталась на должности исполнительного продюсера, а в 2023 году из проекта ушли режиссер Юган Ренк (сериал «Чернобыль») и исполнительница одной из главных ролей, актриса Ширли Хендерсон.