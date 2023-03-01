«Дюна: Сестричество» — будущий научно-фантастический сериал HBO Max — остался без режиссера и главной актрисы

Режиссер Юхан Ренк («Чернобыль») и исполнительница одной из главных ролей, актриса Ширли Хендерсон, прекратили работу в проекте «Дюна: Сестричество» — будущей серии приквелов «Дюны» от HBO Max. Стриминг отметил, что изменения произошли во время заранее спланированного перерыва в производстве.

«В производство вносятся некие творческие конфигурации, чтобы сделать наилучший из вероятных сериалов и остаться верным исходному материалу. Юхан Ренк завершил работу над сериалом, будет назначен новый режиссер. Кроме того, Ширли Хендерсон покинет шоу и больше не будет играть Тулу Харконнен», – сказал представитель HBO Max в заявлении.

Это не первые изменения в рабочей группе проекта — в ноябре 2022 года Дайан Адему-Джон прекратила работу как соавтор сериала, но осталась в должности исполнительного продюсера. Единственная шоуранерка «Дюна: Сестричество» – это Элисон Шапкер.

Шоу, над которым работают с 2019 года, будет базироваться на романе Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестёр Дюны». Сериал будет рассказывать об основании Бене Гессерит — влиятельной женской шпионской организации — примерно за 10 000 лет до событий «Дюны». В актерский состав вошли Эмили Уотсон, Индира Варма, Сара-Софи Бусснина, Шалом Брюн-Франклин, Файлонн Каннингем, Аойфе Хайндс и Хлоя Ли.

В ноябре прошлого года стало известно, что к сериалу, вероятно, в роли антагониста, присоединится звезда «Викингов» Тревис Фиммел.

Ожидается, что «Дюна: Сестричество» дебютирует в ноябре 2023 года. «Дюна 2», вторая часть экранизации романа Фрэнка Герберта 1965 года от Дени Вильнева, выйдет 3 ноября.

Источник: Variety