Новые Lenovo Legion 5 и LOQ 15 уже в Украине: OLED, RTX 5070 и зарядка USB-C от 51 тыс. грн

Lenovo сообщила о начале продаж в Украине новых игровых ноутбуков Legion 5, Legion Pro 5 и LOQ 15. Они предлагают процессоры Intel Core Ultra, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50-й серии и OLED-дисплеи. На прошлой неделе компания представила в Украине ноутбуки серии Yoga.

Lenovo LOQ 15

Игровой ноутбук LOQ 15 оснащен 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением до 2560×1440 пикселей, частотой обновления до 165 Гц и поддержкой технологии G-SYNC. Система может включать процессор Intel Core i7-14700HX и видеокарту NVIDIA до GeForce RTX 5070 с 8 ГБ памяти GDDR7. Эта конфигурация может использоваться как для игр, так и для ресурсоемких задач вроде монтажа видео или 3D-моделирования.

Встроенная батарея емкостью 60 Вт-ч обеспечивает до 4 часов автономной работы. Технология быстрой зарядки Super Rapid Charge позволяет зарядить аккумулятор на 70% за 30 минут. Устройство также можно заряжать через USB-C мощностью до 140 Вт.

Цена ноутбука Lenovo LOQ 15 стартует от 50 999 грн.

Lenovo Legion 5

10-е поколение игровых ноутбуков Lenovo Legion 5 предлагает потребителям выбор между платформами Intel и AMD. В максимальной конфигурации система содержит процессор Intel Core Ultra 9 275HX и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ памяти. Доступны также конфигурации с процессором AMD Ryzen AI 7 350 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ, а также AMD Ryzen 7 260 с NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ. Устройство также включает до 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель емкостью 1 ТБ.

Ноутбук Lenovo Legion 5 получил 15,1-дюймовый WQXGA (2560×1600 пикселей) OLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц, поддержкой G-SYNC и Dolby Vision. Панель обеспечивает 100% охват цветовой гаммы sRGB и яркость до 500 нит. Аккумулятор емкостью 80 Вт-ч обеспечивает 5 часов автономной работы, а технология Super Rapid Charge Pro заряжает ноутбук до 70% за 30 минут. Еще есть поддержка питания через USB-C мощностью до 140 Вт.

Цена Lenovo Legion 5 10-го поколения начинается от 64 999 грн.

Lenovo Legion Pro 5

Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 оснащен 16-дюймовым OLED дисплеем с разрешением WQXGA (2560×1600 пикселей) и частотой обновления до 240 Гц. Панель обеспечивает яркость до 500 нит, 100% охват цветовой гаммы DCI-P3, поддержку HDR True Black 1000 и имеет сертификацию TÜV Rheinland Low Blue Light. Также заявлена поддержка Dolby Vision и технологии G-SYNC.

В максимальной комплектации ноутбук получил процессор Intel Core i9-14900HX и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5070 с 12 ГБ памяти GDDR7. Также доступны конфигурации с процессорами AMD Ryzen 9 8945HX и Ryzen 7 8745HX. Устройство имеет до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и SSD M.2 емкостью до 2 ТБ.

За охлаждение компонентов отвечает система ColdFront 5.0 с двумя вентиляторами, пятью тепловыми трубками и смарт-регулировкой через Lenovo AI Engine+. Батарея обладает емкостью 80 Вт-ч, поддерживает технологию Super Rapid Charge Pro и может заряжаться через USB-C мощностью до 140 Вт.

Цена Lenovo Legion Pro 5 начинается с отметки 80 999 грн.