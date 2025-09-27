Новые пошлины Трампа для электроники: один импортированный чип за один "домашний", иначе тариф 100%

Администрация Дональда Трампа разрабатывает новые правила, которые обяжут производителей полупроводников согласовывать объемы своей внутренней продукции с количеством чипов, которые их партнеры импортируют в США. Если чипмейкеры не смогут поддерживать соотношение 1:1 в долгосрочной перспективе, им придется платить значительные импортные пошлины, сообщает Wall Street Journal. План направлен на стимулирование внутреннего производства чипов и потенциально может изменить глобальные цепи поставок. Но в то же время он создает логистические и технические трудности, которые могут осложнить его реализацию.

Согласно проекту, производителям придется отвечать за каждый импортированный чип, выпуская один аналогичный в США. Если это не будет выполнено, будут вводиться штрафные пошлины, которые могут достигать 100%. Подход выходит за пределы простого поощрения инвестиций в производство, ведь связывает освобождение от тарифов с конкретными показателями выпуска (например, миллион единиц). Министр торговли Говард Латник представил предложение лидерам полупроводникового сектора, подчеркивая его значение для национальной экономической безопасности.

Однако WSJ не уточняет, как именно правительство США планирует считать импортируемые интегральные микросхемы, ведь чипы различаются по сложности, производительности, себестоимости и ценности. Один миллион процессоров для смартфонов, таких как Apple A19 или A19 Pro, не равен миллиону высокопроизводительных ускорителей ИИ, например Nvidia B300.

Компании, которые обязуются строить новые производственные площадки по выпуску полупроводников на территории США, получат «кредит» на заявленный объем — например, миллион чипов. Это позволит им продолжать импортировать продукцию без тарифов в период строительства. Может быть введена и дополнительная переходная поддержка, чтобы дать компаниям время на наращивание внутренних мощностей производства. Но опять же: миллион малых чипов, изготовленных по передовому техпроцессу, не равен миллиону больших, выпущенных по более старой технологии.

Поскольку администрация Трампа планирует облагать пошлинами именно производителей чипов, а не компании, выпускающие конечные устройства, введение этих правил может оказаться чрезвычайно сложным. Такие корпорации, как Apple, Dell, Lenovo и Samsung, импортируют огромные объемы ноутбуков и смартфонов, в которых используются компоненты со всего мира. Отслеживание происхождения каждого чипа в сложных цепочках поставок потребует значительной координации между OEM-производителями, чипмейкерами и правительством США. Кроме того, начисление тарифов с учетом многоуровневых международных поставок станет серьезным вызовом для соблюдения правил.

Если предложение примут, выгоду могут получить те производители, которые уже расширяют свои мощности в США, в частности Intel (которая уже имеет льготы на производство в США), GlobalFoundries, Micron, Samsung (активно инвестирует в производство чипов в США), Texas Instruments и TSMC. Эти компании смогут укрепить свои переговорные позиции с клиентами, которые будут стремиться закупать чипы именно в Америке.

В то же время Белый дом пока не подтвердил эти планы и заявил, что сообщения в СМИ остаются лишь предположениями, пока не будет официального объявления.

Источник: tomshardware