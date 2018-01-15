Новый законопроект в США запрещает госучреждениям этой страны пользоваться смартфонами, оборудованием и сервисами Huawei и ZTE

Американские законодатели давно беспокоятся о возможных рисках безопасности, связанных с предполагаемыми связями между китайскими компаниями Huawei и ZTE и правительством страны. С этой целью представитель Техаса Майк Конавей представил законопроект под названием «Защитный закон США о государственных связях», целью которого является запрет на использование смартфонов, телекоммуникационного оборудования и сервисов указанных компаний в правительственных учреждений США.

Отмечается, что исходящие из Китая технологии создают угрозу национальной безопасности, а использование соответствующего оборудования позволит Китаю наблюдать «за всеми аспектами нашей жизни». Также со ссылкой на органы разведки и контрразведки США утверждается, что Huawei делилась информацией с представителями китайской власти, а рост бизнеса компании в США представляет собой ещё один риск для безопасности.

Этот законопроект стал очередной проблемой для Huawei на пути к завоеванию рынка США. На прошлой неделе перед самым анонсом сорвалась сделка с оператором сотовой связи AT&T. Планировалось, что Huawei сможет продавать свой новый флагман Mate 10 Pro в США через оператора. Сделка начала разваливаться в конце декабря, когда члены разведывательных комитетов Сената и Палаты представителей США выразили свою обеспокоенность Федеральной комиссии по связи.

Причём, и ранее Huawei и ZTE сталкивались с препятствиями при попытках выхода на американский рынок. В 2010 году четыре сенатора связались с Федеральной комиссии по связи и высказали свои опасения по поводу возможной связи этих компаний с китайским правительством. В 2011 год обе компании стали фигурантами доклада Постоянного комитета Палаты представителей по разведке, в котором рекомендовалось запретить правительству США покупать продукты Huawei и ZTE. Другие страны также высказывают опасения из-за возможной связи китайских технологических компаний с правительством Китая. Например, в 2013 году правительство Австралии запретило Huawei участвовать в торгах по работе над Национальной широкополосной сетью страны.

Несмотря на то, что существует потенциальная опасность для кибербезопасности, Huawei и ZTE уже давно являются объектами пристального внимания для членов Конгресса, а этот законопроект может быть формой политического сигнала Китаю. Конавей специально ссылается на президента Дональда Трампа и лозунг American First, который обвинил Китай в том, что он использует интересы США и пытается «поставить под угрозу целостность американского бизнеса и шпионить за нашими секретами национальной безопасности».

Источник: The Verge