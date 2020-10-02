Новый магазин GOG Galaxy позволит покупать игры из других магазинов, уже запущен бета-тест





Новый магазин GOG Galaxy вступил в фазу закрытого бета-тестирования. И теперь избранные пользователи могут протестировать предлагаемые возможности и предоставить свои отзывы разработчикам. Заодно мы можем более детально ознакомиться с новыми функциями и возможностями, которые появятся в магазине GOG Galaxy.

Как свидетельствуют опубликованные скриншоты, в новом магазине будет возможность покупать игры не только в GOG, но и в других магазинах, таких как Epic Games Store и Windows Store. Таким образом, игроки получат возможность организовать в рамках одной библиотеки все свои игры, купленные на различных платформах.

Пользователи смогут покупать не только все игры, доступные в GOG, но также и отобранные эксклюзивные игры из Epic Games Store. Что важно, на все купленные игры, распространяется правило 30-дневного возврата средств. Также пользователям предоставляется поддержка в режиме 24/7 для всех их покупок.

Окончательная дата запуска нового магазина GOG Galaxy пока не называется. Однако известно, что по мере бета-тестирования в GOG намерены привлекать к этому процессу больше пользователей.

Источник: wccftech