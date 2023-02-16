Новый тизер киноверсии «Русалочки» впервые показывает морскую ведьму Урсулу в исполнении Мелисси Маккарти

Компания Disney представила новый тизер «Русалочки» — мюзикла Роба Маршалла, который переосмысливает оригинальный анимационный фильм 1989 года.

В новой адаптации Ариэль (Холли Бэйли), младшая дочь царя Тритона (Хавьер Бардем), снова очаровывается человеческим миром. Она спасает принца Эрика (Джона Хауэр-Кинг) после кораблекрушения, влюбляется в него и обращается к морской ведьме за помощью.

В новом тизере мы впервые видим Урсулу в исполнении известной актрисы-комедиантки Мелиссы Маккарти («Девичник в Вегасе», «Поймай толстуху, если сможешь»). В целом, видео больше раскрывает подводный мир и местных жителей: мы видим других русалок, Ариэль, играющую с рыбой фугу, большую группу медуз. Далее камера показывает русалку в человеческом образе, которая собирается поцеловать принца Эрика на лодке, и намек на то, как будет выглядеть ведьма Урсула, сопровождаемый ее зловещим смехом.

Впервые Disney объявила, что роль «Русалочки» сыграет молодая афроамериканская R&B-певица Холли Бэйли в 2019 году, а первый тизер опубликовали в сентябре 2022 года — видео собрало миллион дизлайков за 2 дня. Многие комментаторы захейтили авторов за несоответствие нового материала оригинальному мультфильму и выбор темнокожей актрисы на роль главной героини.

В «Русалочке» также снимались Джуд Акувудике (Гримсби), Дэвид Диггс (Себастьян), Джейкоб Трембле (Флаундер) и Аквафина (Скаттл). Лорена Андреа и Касья Мохаммар играют Перлу и Карину соответственно (двух персонажей, созданных специально для этой версии истории). Дополнительный актерский состав включает Симон Эшли, Ному Думезвани, Рассела Балога, Джессику Александер, Адриана Кристофера и Эмили Коатес.

Сценарий написали Джейн Голдман и Дэвид Маги, а режиссером выступил Роб Маршалл. Алан Менкен, ранее работавший над оригинальным анимационным фильмом, возвращается, чтобы писать новые песни вместе с Лин-Мануэлем Мирандой.

Продюсеры римейка — Лин-Мануэль Миранда, Роб Маршалл, Джон ДеЛука и Марк Платт. Компании, привлеченные к работе над мюзиклом — Walt Disney Pictures, Marc Platt Productions, Lucamar Productions и 5000 Broadway Productions.

Старт проката мюзикла «Русалочка» в кинотеатрах — 26 мая 2023 года.

Источник: IGN, Collider, Variety