NVIDIA добавит поддержку технологии Adaptive-Sync (бывшей AMD FreeSync) уже в следующей версии графического драйвера

После нескольких лет упорного сопротивления NVIDIA все же решила пойти на уступки и наделить свои видеокарты поддержкой альтернативной технологии адаптивной кадровой синхронизации Adaptive-Sync, первоначально известной как AMD FreeSync и впоследствии ставшей частью стандарта DisplayPort 1.2a. Соответствующие и долгожданные перемены придут с выходом следующей версии графического драйвера NVIDIA 15 января. Правда, официальную поддержку получат только видеокарты двух последних поколений: Turing и Pascal.

NVIDIA уже запустила специальную программу для тестирования и сертификации мониторов, поддерживающих технологию Adaptive-Sync. На презентации было объявлено, что пока сертификацию на полную совместимость с видеокартами NVIDIA прошли только 12 из 400 мониторов, поддерживающих технологию AMD FreeSync. Распознать такие мониторы среди остальных можно будет по специальной маркировке «G-Sync Compatible».

NVIDIA оставляет за пользователями право самостоятельно активировать поддержку технологии через панель управления и для тех FreeSync-совместимых мониторов, что не проходили тестирование по программе производителя. Но в этом случае стабильность работы технологии не гарантируется. Иными словами, пользователь поступает на свой страх и риск, включая поддержку технологии для официально не поддерживаемой модели монитора.

Источник: TechPowerUp