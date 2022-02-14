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NVIDIA готовит новый вариант GeForce RTX 3050 на GPU GA107 со сниженным энергопотреблением

NVIDIA готовит новый вариант GeForce RTX 3050 на GPU GA107 со сниженным энергопотреблением

NVIDIA готовит новый вариант GeForce RTX 3050 на GPU GA107 со сниженным энергопотреблением

Недавно компания NVIDIA выпустила среднебюджетную видеокарту GeForce RTX 3050 на базе графического процессора GA106 с архитектурой Ampere. Однако это не единственная возможная версия GeForce RTX 3050. По данным Igor’s Lab, NVIDIA готовит к выпуску версию GeForce RTX 3050 с GPU GA107.

Отмечается, что видеокарты будут почти идентичными с точки зрения технических характеристик. Обе версии включают по 20 потоковых мультипроцессоров, 2560 CUDA ядер, 80 тензорных ядер и 20 RT-ядер. Подсистема памяти также не претерпела изменений. Оба устройства содержат 8 ГБ памяти GDDR6 с шиной доступа 128 бит и скоростью передачи данных 14 Гбит/с. Пропускная способность памяти составляет 224 ГБ/с. Единственным отличием является уровень энергопотребления видеокарт. Версия на базе урезанного чипа GA106 обладает показателем TGP (typical board power) 130 Вт, а модификация GeForce RTX 3050 с полноценным GPU GA107 довольствуется 115 Вт энергии.

NVIDIA выпустит более экономичную (на 11%) версию видеокарты GeForce RTX 3050 с GPU GA107

Оба графических процессора имеют одинаковую конфигурацию контактов. Кроме того, так как GA107 имеет меньшие физические размеры, не возникнет проблем и с использованием систем охлаждения, разработанных для GA106. Так что производственные партнёры без особых проблем смогут перейти на использование новых GPU GA107 в составе видеокарт GeForce RTX 3050.

NVIDIA выпустит более экономичную (на 11%) версию видеокарты GeForce RTX 3050 с GPU GA107

Информация о сроках выхода обновлённой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 с видеочипом GA107 пока не сообщается. Скорее всего, в результате перехода на более компактный чип цена конечного продукта не изменится.

GeForce RTX 3050: теоретически лучшая среднебюджетная видеокарта от Nvidia

Источник: videocardz


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