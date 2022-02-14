NVIDIA готовит новый вариант GeForce RTX 3050 на GPU GA107 со сниженным энергопотреблением

Недавно компания NVIDIA выпустила среднебюджетную видеокарту GeForce RTX 3050 на базе графического процессора GA106 с архитектурой Ampere. Однако это не единственная возможная версия GeForce RTX 3050. По данным Igor’s Lab, NVIDIA готовит к выпуску версию GeForce RTX 3050 с GPU GA107.

Отмечается, что видеокарты будут почти идентичными с точки зрения технических характеристик. Обе версии включают по 20 потоковых мультипроцессоров, 2560 CUDA ядер, 80 тензорных ядер и 20 RT-ядер. Подсистема памяти также не претерпела изменений. Оба устройства содержат 8 ГБ памяти GDDR6 с шиной доступа 128 бит и скоростью передачи данных 14 Гбит/с. Пропускная способность памяти составляет 224 ГБ/с. Единственным отличием является уровень энергопотребления видеокарт. Версия на базе урезанного чипа GA106 обладает показателем TGP (typical board power) 130 Вт, а модификация GeForce RTX 3050 с полноценным GPU GA107 довольствуется 115 Вт энергии.

Оба графических процессора имеют одинаковую конфигурацию контактов. Кроме того, так как GA107 имеет меньшие физические размеры, не возникнет проблем и с использованием систем охлаждения, разработанных для GA106. Так что производственные партнёры без особых проблем смогут перейти на использование новых GPU GA107 в составе видеокарт GeForce RTX 3050.

Информация о сроках выхода обновлённой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 с видеочипом GA107 пока не сообщается. Скорее всего, в результате перехода на более компактный чип цена конечного продукта не изменится.

Источник: videocardz