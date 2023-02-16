Китайский сотрудник украл данные ASML, производителя литографических машин для микрочипов – вскоре после присоединения Нидерландов к санкциям США

Нидерландский производитель микроэлектроники ASML обвинил бывшего сотрудника из Китая в краже запатентованной технологии. Инцидент может трактоваться как нарушение экспортного контроля, однако, по заявлению компании, не является существенным для ее бизнеса.

ASML сообщила о нарушении властям и теперь разрабатывает новые меры безопасности в свете случившегося. Компания не обнародовала дополнительных подробностей об эпизоде, сейчас она проводит внутренней проверке.

Европейская компания известна разработкой литографических машин, используемых в производстве процессоров. Технология крайне важна для производства микроэлектроники и актуальна в свете санкций США против Китая, запрещающих передать стране высокотехнологическую продукцию. Особенно учитывая тот факт, что компания фактически монопольно доминирует на рынке. Востребованность продукции компании продолжает расти, что может делать ее целью дальнейших атак.

Недавно Нидерланды и Япония присоединились к ограничениям Соединенных Штатов в отношении продаж компьютерных чипов в Китай. ASML ранее заявляла, что ограничения экспортного контроля в настоящее время дорабатываются. Прежде чем новые меры вступят в силу, они должны быть детализированы и реализованы в законодательстве Нидерландов, что потребует времени.

ASML ранее уже указывала на потенциальное нарушение прав интеллектуальной собственности в Китае. В отчете компании за 2021 год говорится, что она проинформировала китайские власти об опасениях того, что некая фирма активно продает в Китае продукты, которые потенциально могут нарушать ее права. Компания біла готова обратиться в суд, но до єтого не дошло.

Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности заявила, что «если этот шаг [ограничения] станет реальностью, он нанесет серьезный ущерб полупроводниковой промышленности Китая и мировой экономике». Отвечая на вопрос об инциденте с ASML, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сказал, что ему ничего не известно об этом случае.

Источник: CNN