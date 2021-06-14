NVIDIA прекращает выпуск драйверов для GeForce 600/700 и поддержку Windows 7/8/8.1 — уже в этом году





NVIDIA на днях объявила точные даты прекращения основной поддержки игровых GPU семейства Kepler и платформ Windows 7 и Windows 8/8.1, обновив соответствующие целевые странички сайта поддержки (1 и 2) — производитель детально рассказал об изменениях в формате «вопрос-ответ».

Серия GeForce GTX 600 дебютировала в далеком 2012 году, а спустя год ее заменила линейка GeForce GTX 700. К слову, в рамках GTX 700 состоялся дебют графических адаптеров TITAN, которые почему-то были преданы забвению с выходом поколения Ampere. Так вот, грядущий драйвер GeForce R470, чей релиз запланирован на 31 августа, станет последним выпуском с поддержкой вышеперечисленных серий 3D-ускорителей.

Полный список GPU поколения Kepler, чья основная поддержка завершится 31 августа 2021 года

NVIDIA GeForce GTX TITAN Z

NVIDIA GeForce GTX TITAN Black

NVIDIA GeForce GTX TITAN

NVIDIA GeForce GTX 780 Ti

NVIDIA GeForce GTX 780

NVIDIA GeForce GTX 770

NVIDIA GeForce GTX 760 Ti

NVIDIA GeForce GTX 760

NVIDIA GeForce GTX 760 (192-bit)

NVIDIA GeForce GTX 760 Ti OEM

NVIDIA GeForce GT 740

NVIDIA GeForce GT 730

NVIDIA GeForce GT 720

NVIDIA GeForce GT 710

NVIDIA GeForce GTX 690

NVIDIA GeForce GTX 680

NVIDIA GeForce GTX 670

NVIDIA GeForce GTX 660 Ti

NVIDIA GeForce GTX 660

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti

NVIDIA GeForce GTX 650

NVIDIA GeForce GTX 645

NVIDIA GeForce GT 640

NVIDIA GeForce GT 635

NVIDIA GeForce GT 630

После этого больше никаких функциональных обновлений для этих GPU не будет, но критические обновления безопасности будут выходить вплоть до сентября 2024 года.

Одновременно NVIDIA отказалась от поддержки платформ Windows 7/8/8.1 — с выпуска GeForce R495 (выйдет 4 октября 2021-го) оптимизации Game Ready и другие функциональные улучшения будут доступны только для GPU Maxwell, Pascal, Turing и Ampere на системах под управлением ОС Windows 10. В то же время критические обновления безопасности этих продуктов для версий Windows 7/8/8.1 продолжат выходить до сентября 2024 года.

В NVIDIA отказались от поддержки Windows 7/8/8.1 ввиду того, что жизненный цикл первых двух продуктов уже закончился, а третья подбирается к концу своего пути. Напомним, сама Microsoft прекратила поддержку ОС Windows 7 14 января 2020 года, но на начало 2021-го «‎семерка» все еще использовалась более чем на 100 миллионах ПК по всему миру. В то же время расширенная поддержка Windows 8.1 истекает только в 2023 году.