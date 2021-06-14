NVIDIA прекращает выпуск драйверов для GeForce 600/700 и поддержку Windows 7/8/8.1 — уже в этом году
NVIDIA на днях объявила точные даты прекращения основной поддержки игровых GPU семейства Kepler и платформ Windows 7 и Windows 8/8.1, обновив соответствующие целевые странички сайта поддержки (1 и 2) — производитель детально рассказал об изменениях в формате «вопрос-ответ».
Серия GeForce GTX 600 дебютировала в далеком 2012 году, а спустя год ее заменила линейка GeForce GTX 700. К слову, в рамках GTX 700 состоялся дебют графических адаптеров TITAN, которые почему-то были преданы забвению с выходом поколения Ampere. Так вот, грядущий драйвер GeForce R470, чей релиз запланирован на 31 августа, станет последним выпуском с поддержкой вышеперечисленных серий 3D-ускорителей.
Полный список GPU поколения Kepler, чья основная поддержка завершится 31 августа 2021 года
- NVIDIA GeForce GTX TITAN Z
- NVIDIA GeForce GTX TITAN Black
- NVIDIA GeForce GTX TITAN
- NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
- NVIDIA GeForce GTX 780
- NVIDIA GeForce GTX 770
- NVIDIA GeForce GTX 760 Ti
- NVIDIA GeForce GTX 760
- NVIDIA GeForce GTX 760 (192-bit)
- NVIDIA GeForce GTX 760 Ti OEM
- NVIDIA GeForce GT 740
- NVIDIA GeForce GT 730
- NVIDIA GeForce GT 720
- NVIDIA GeForce GT 710
- NVIDIA GeForce GTX 690
- NVIDIA GeForce GTX 680
- NVIDIA GeForce GTX 670
- NVIDIA GeForce GTX 660 Ti
- NVIDIA GeForce GTX 660
- NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost
- NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
- NVIDIA GeForce GTX 650
- NVIDIA GeForce GTX 645
- NVIDIA GeForce GT 640
- NVIDIA GeForce GT 635
- NVIDIA GeForce GT 630
После этого больше никаких функциональных обновлений для этих GPU не будет, но критические обновления безопасности будут выходить вплоть до сентября 2024 года.
Одновременно NVIDIA отказалась от поддержки платформ Windows 7/8/8.1 — с выпуска GeForce R495 (выйдет 4 октября 2021-го) оптимизации Game Ready и другие функциональные улучшения будут доступны только для GPU Maxwell, Pascal, Turing и Ampere на системах под управлением ОС Windows 10. В то же время критические обновления безопасности этих продуктов для версий Windows 7/8/8.1 продолжат выходить до сентября 2024 года.
В NVIDIA отказались от поддержки Windows 7/8/8.1 ввиду того, что жизненный цикл первых двух продуктов уже закончился, а третья подбирается к концу своего пути. Напомним, сама Microsoft прекратила поддержку ОС Windows 7 14 января 2020 года, но на начало 2021-го «семерка» все еще использовалась более чем на 100 миллионах ПК по всему миру. В то же время расширенная поддержка Windows 8.1 истекает только в 2023 году.