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NVIDIA усилила позиции на рынке видеокарт при общем спаде продаж ПК — 79,6% против 20% у AMD

NVIDIA усилила позиции на рынке видеокарт при общем спаде продаж ПК — 79,6% против 20% у AMD

NVIDIA сохранила свое доминирующее положение на рынке дискретных графических процессоров, несмотря на резкое падение доходов от игровых видеокарт во втором квартале 2022 года. «Зеленые» заняли почти 80% рынка, а доля AMD снизилась до 20%.

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Согласно последним данным Jon Peddie Research, поставки оборудования, включающего дискретные графические процессоры, упали на 22,6% по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время, продажи видеокарт выросли на 2,4% по сравнению с предыдущим годом. Рынок испытывал спад по нескольким причинам, одна из которых – общее снижение поставок ПК.

NVIDIA AMD

Доля графических процессоров NVIDIA увеличилась с 75% до 80%, что означает, что они сохранили свои позиции по сравнению с вторым кварталом предыдущего года. Доля видеокарт AMD немного снизилась – с 24% до 20%.

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Intel, наконец, начала появляться в диаграммах с показателем 1%. Продажи большинства объявленных моделей «синих» видеокарт еще не начались, а перспективы компании на рынке уже выглядят туманными в свете имеющихся проблем.

Детали статистики JPR наглядно демонстрируют динамику рынка:

  • Поставки графических процессоров в течение квартала снизились по сравнению с предыдущим кварталом на -22,6%, что ниже среднего показателя за 10 лет, составляющего -9,7%.
  • Во втором квартале поставки увеличились на 2,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года – до 10,4 млн единиц (13,38 млн было отгружено в прошлом квартале)
  • Квартальные поставки видеокарт AMD снизились на 34% и уменьшились на -5% по сравнению с прошлым годом
  • Квартальные поставки NVIDIA снизились на 19,1% за квартал, но увеличились на 3,0% по сравнению с прошлым годом
  • NVIDIA продолжает удерживать доминирующую позицию на рынке с долей 79,6%

3DCenter делится более подробной информацией и сообщает, что общее количество устройств, отгруженных в течение квартала, составило 10,4 млн, что привело к продажам на сумму около 5,5 млрд. Однако эта цифра не выдерживает сравнения с двузначными значениями прошлого года.

AMD NVIDIA

Средняя цена продажи видеокарт также упала с $1029 во втором квартале 2021 года до $529 во втором квартале 2022.

Избыточное предложение становится серьезной проблемой для NVIDIA. В настоящее время поставщик графических процессоров планирует второй раунд снижения цен в сентябре.

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Источник: wccftech


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