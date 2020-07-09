NVIDIA впервые обогнала Intel по рыночной капитализации, войдя в тройку самых дорогих чипмейкеров

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В последнее время стремительно дорожает не только Tesla; курс акций NVIDIA тоже растет с завидной стабильностью, регулярно поднимаю планку абсолютного максимума. По итогам закрытия торгов на бирже NASDAQ 9 июля капитализация калифорнийского чипмейкера превысила $250 млрд, установив новый рекорд в истории компании. По этому показателю компания впервые опередила Intel и стала третьим по рыночной стоимости производителем чипов в мире.

Дороже среди полупроводниковых гигантов стоят только тайваньский контрактный производитель TSMC (около $304 млрд) и южнокорейская компания Samsung Electronics ($296 млрд). Рыночная капитализация Intel составляет $248 млрд.

Нынешний рост акций NVIDIA связывают с устойчивым спросом и увеличением продаж специализированных ускорителей вычислений для дата-центров и решений из области искусственного интеллекта. Соответствующее направление бизнеса сейчас генерирует почти половину суммарной выручки NVIDIA. В мае NVIDIA представила новейшие флагманские ускорители А100 на передовой 7-нм архитектуре Ampere, а также компактные системы DGX A100 на их основе для серверов и суперкомпьютеров. Грядущий выход новых игровых видеокарт GeForce RTX на архитектуре Ampere вселяет инвесторам еще большую уверенность в стабильный рост бизнеса NVIDIA.

Если же сравнить NVIDIA и Intel по объему выручки, то команда Хуанга все еще далеко позади: выручка в 2019 году Intel — $71,9 млрд против $11,72 млрд у NVIDIA. Прогноз на этот год: Intel — $73,8 млрд, NVIDIA — $14,6 млрд.

Источник: Wccftech