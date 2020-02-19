Курс акций NVIDIA обновил исторический максимум, несмотря на опасения из-за коронавируса

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Курс акций NVIDIA на открытии биржи NASDAQ 19 февраля обновил исторический максимум, достигнув отметки в $312 (на момент написания этих строк). Предыдущий рекорд был установлен в октябре 2018 года, когда стоимость акций NVIDIA на момент закрытия торгов составила $292.

Акции NVIDIA резко подорожали на бирже после того, как во вторник, 18 февраля, во второй половине дня аналитики Bernstein повысили прогнозную стоимость акций с $300 до $360.

Аналитик Bernstein Стейси Расгон назвала «ошибкой» то, что фирма первоначально не предоставила улучшенного прогноза в отношении акций NVIDIA, сообщает Seeking Alpha. Среди ключевых факторов, обосновывающий более высокий прогноз аналитик выделила рост спроса на видеокарты поколения Turing и увеличение расходов на облачные вычисления. Она также не стала скрывать интерес к потенциальной сделке по покупке израильского разработчика чипов и оборудования для высокоскоростных коммутируемых компьютерных сетей Mellanox Technologies за $6,9 млрд.

Немного неожиданно то, что курс акций NVIDIA резко подскочил после того, как во время финансового отчета в конце прошлой неделе производитель снизил прогноз по выручке на этот квартал на $100 млн из-за вспышки коронавируса. Одновременно «зеленый» чипмейкер заявил, что «окончательный эффект от коронавируса трудно оценить».

Судя по всему, курс акций NVIDIA продолжит расти. Ожидается, что в конце марта на конференции GPU Technology Conference (GTC) 2020 дебютируют новые графические ускорители для центров обработки данных, которые обеспечат подразделению решений для ЦОД стабильный рост, тем самым вселив инвесторам еще большую уверенность в устойчивый рост бизнеса.