Квартальный доход NVIDIA за год вырос на 39% (до $3,08 млрд), чистая прибыль — на 133% (до $917 млн)

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У компании NVIDIA 26 апреля завершился первый квартал 2021 финансового года. Вчера производитель опубликовал соответствующий отчет. Несмотря на пандемию, NVIDIA сумела существенно улучшить все основные финансовые показатели благодаря хорошим продажам игрового подразделения и подразделения решений для ЦОД. Выбрали из отчета главные моменты.

Доход за квартал, рассчитанный в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP), составил $3,08 млрд. Это на 39% больше результата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с предыдущим кварталом спад составляет всего 1%. При этом валовая маржа, выступающая важным индикатором для инвесторов, за год выросла с 58,4% до 65,1%. Операционная прибыль за год выросла на 173%, до $976 млн, а чистая прибыль — на 133%, до $917 млн долларов.

Как уже было сказано выше, ключевые направления показали рост. Так, продажи подразделения игровых решений, которое по-прежнему приносит компании львиную долю выручки, выросли на 27%, до $1,34 млрд. В то же время подразделение решений для ЦОД за год нарастило выручку на 80% — до $1,14 млрд. Продажи профессиональных ускорителей для визуализации выросли на 15%, до $307 млн. И только автомобильный сегмент показал спад — на 7%, до $155 млн.

К наиболее значимым событиям квартала производитель относит выпуск более 100 новых моделей ноутбуков с новыми видеокартами GeForce RTX SUPER, релиз новой технологии сглаживания NVIDIA DLSS 2.0, расширение облачного игрового сервиса GeForce Now, анонс компактной системы DGX A100 производительностью в 5 PFLOPS на ускорителях Tesla A100. Напомним, в основе Tesla A100 лежит GPU NVIDIA GA100 — это первый графический чип на базе новой архитектуры Ampere. К слову, ожидается, что уже в сентябре выйдет следующее поколение игровых видеокарт GeForce RTX 3000-й серии на чипах, родственных GA100.

Сделка по приобретению компании Mellanox за $7 млрд была закрыта 27 апреля, поэтому будет отражена уже в следующем отчете.

По состоянию на конец квартала активы NVIDIA оценивались в $19 584 млрд, из которых $16 354 млрд приходилось на денежные средства и их эквиваленты. Годом ранее эти показатели составляли $13 690 млрд и $10 897 млрд.

В текущем квартале производитель рассчитывает получить доход в размере $3,65 млрд ±2%. При этом рентабельность должна сохраниться на уровне 58,6%.

Источник: NVIDIA