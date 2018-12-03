NVIDIA вскоре должна представить потребительскую видеокарту топ-уровня TITAN RTX на архитектуре Turing

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания NVIDIA готова анонсировать новую флагманскую видеокарту на архитектуре Turing – TITAN RTX. На это указывает тот факт, что сразу несколько обозревателей и видеоблогеров засветили ещё неанонсированную новинку на своих видео. Так или иначе, это был не случайный слив, компания, по всей видимости, разослала видеокарты владельцам популярных YouTube-каналов, которым пока запрещено раскрывать подробные её характеристики.

Учитывая, что Turing – единственная подходящая для RTX архитектура, графический ускоритель TITAN RTX может быть построен на полноценной версии кристалла TU102 с 4608 ядрами CUDA, 96 блоками растровых операций (ROP), 288 текстурными блоками (TMU), в дополнение к 576 тензорным ядрам и 72 ядрам RT для трассировки лучей.

TITAN RTX, предположительно, получит 12 ГБ памяти GDDR6 с 384-разрядной шиной и пропускной способностью 672 ГБ/с (учитывая 14 Гбит/с в расчёте на линию). Непосредственно сама видеокарта внешне похожа на RTX 2080 Ti Founders Edition, только с надписью «TITAN». NVIDIA, вероятно, использует одну и ту же плату, возможно, с большим количеством конденсаторов. TITAN RTX также оснащается системой охлаждения, как у RTX 2080 Ti Founders Edition и двумя 8-контактными разъёмами дополнительного питания PCI-E.

О стоимости и дате выхода видеокарты остаётся только догадываться. Учитывая, что RTX 2080 Ti Founders Edition на старте продаж стоила $1200, новинку производитель оценит как минимум в $1800-2000.

Источник: Techpowerup