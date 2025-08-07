Сенатор США расследует связи главы Intel с Китаем: Лип-Бу Тан инвестировал $200 млн в 600 китайских компаний

Назначение Лип-Бу Тана на должность генерального директора Intel вызвало беспокойство среди американских законодателей. По данным Reuters, сенатор США Том Коттон направил письмо председателю совета директоров Intel Фрэнку Йери, в котором попросил объяснить, достаточно ли тщательно компания проверила прошлые деловые связи Тана с китайскими технологическими фирмами, в частности теми, которые имеют отношение к китайским военным структурам.

Intel участвует в государственной инициативе Secure Enclave, которая имеет целью защиту микроэлектроники, критически важной для оборонной промышленности США. Компания уже имеет контракт на около $3 млрд с Пентагоном. Поэтому Коттон в своем обращении прямо спросил, не ставят ли прошлые инвестиции Тана под угрозу способность Intel соблюдать условия этих программ.

Ранее в этом году агентство Reuters опубликовало расследование, согласно которому фонд Тана — Walden International — инвестировал по меньшей мере $200 млн в более чем 600 китайских компаний, часть из которых была связана с Народно-освободительной армией Китая. Среди них — SMIC и другие структуры, имеющие связи с государственными оборонными корпорациями. Хотя формально Тан объявил о продаже этих активов, в китайских реестрах многие компании до сих пор указаны как холдинги, что вызвало вопросы о соблюдении требований.

Еще один повод для вопросов — прошлая деятельность Тана как руководителя компании Cadence Design Systems, которую он возглавлял до 2023 года. Cadence недавно признала вину и согласилась уплатить более $140 млн штрафа за поставка программного обеспечения для проектирования чипов в китайский военный университет, занимающейся ядерными исследованиями. Сенатор Коттон отдельно поинтересовался, знал ли совет директоров Intel о вызовах в суд, полученных Cadence под руководством Тана, и какие меры были приняты для предотвращения рисков.

Intel в ответ заявила, что как компания, так и ее новый руководитель «глубоко преданы национальной безопасности Соединенных Штатов» и будут сотрудничать с надзорными органами.

Эта история — не просто политический скандал. Она затрагивает фундамент стратегии Intel. Компания, которая стремится стать лидером в производстве чипов и конкурировать с такими гигантами, как TSMC, серьезно пересматривает техническое направление: в частности, рассматривает возможность отказа от узла 18A в пользу 14A, чтобы привлечь таких клиентов, как Apple и NVIDIA.

Аналитики признают, что опыт Тана, в частности его роль в формировании китайской полупроводниковой индустрии, может быть ценным для восстановления позиций Intel. Но этот же опыт порождает серьезные вопросы относительно потенциального конфликта интересов — особенно в связи с компаниями, которые сейчас попали под экспортные ограничения и санкции. Под руководством нового гендиректора Intel увольняет 24 тыс. работников и отменяет проекты в нескольких странах.

Также СМИ сообщают, что Intel изучает возможность выделения части своих производственных мощностей в отдельные структуры — на фоне борьбы за внимание инвесторов и конкурентов. И здесь уже даже не идет речь о репутации: связи руководителя с другими странами могут прямо повлиять на бизнес-решения, госполитику и доверие партнеров.

Дела у Intel в последнее время идут не очень хорошо. После квартальных убытков компания сокращает более 5,5 тыс. работников в США. Из-за многочисленных проблем и плохих финансовых показателей Intel получила кредитный рейтинг BBB.

