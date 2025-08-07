Дональд Трамп призвал главу Intel Лип-Бу Тана немедленно уйти в отставку

Президент США Дональд Трамп отреагировал на исследование вероятных китайских связей и инвестиций CEO Intel Лип-Бу Тана сенатором Томом Коттоном.

Американские власти подозревают Лип-Бу Тана в конфликте бизнес-интересов из-за инвестиций его фонда Walden International в сотни китайских компаний, в том числе связанных с армией. В то же время Intel участвует в государственной программе Secure Enclave по обеспечению защиты микроэлектроники, важной для оборонных технологий США.

«Генеральный директор INTEL имеет серьезный конфликт интересов и должен немедленно уйти в отставку. Другого решения этой проблемы нет. Спасибо за ваше внимание к этой проблеме!», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social (недоступна в Украине), не предоставляя никаких подробностей.

На этой неделе сенатор-республиканец Том Коттон попросил совет директоров Intel объяснить, насколько тщательно компания проверила деловые контакты Лип-Бу Тана с китайскими компаниями, в частности теми, которые имеют отношение к военным КНР. Intel ответила, что ее глава глубоко предан интересам безопасности США и пообещала сотрудничество с надзорными органами.

Также Тан более двух лет назад руководил компанией Cadence Design Systems. Недавно она призналась в поставке ПО для проектирования чипов ИИ китайским военным ученым и уплатила штраф в размере $140 млн.

Эти события происходят на фоне массовых увольнений в Intel, сворачивание активности компании в нескольких странах, проблем с контрактным производством и будущими процессорами Panther Lake. Недавно компания уже пережила смену руководителяи повторная смена была бы тяжелой для нее Bloomberg сообщает, что акции Intel упали на 2,3% в начале торгов после открытия рынков в Нью-Йорке.