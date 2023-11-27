Dimensity 9300 в vivo X100 Pro троттлит через 2 минуты после начала стресс-теста – производительность падает до 46%

Новый смартфон vivo X100 Pro попал в руки обозревателей, и это позволяет оценить эффективность флагманского процессора MediaTek Dimensity 9300. Напомним, при разработке этого чипа инженеры сделали упор на производительность и оснастили его только «большими» ядрами. Энергоэффективные ядра в процессоре отсутствуют.

Вполне ожидаемо оказалось, что охлаждение чипсета с четырьмя «сверхбольшими» высокопроизводительными ядрами — непростая задача. Об этом наглядно свидетельствуют результаты CPU Throttling Test. Уже через 2 минуты после начала теста с высокой нагрузкой Dimensity 9300 начал снижать производительность.

Чем дольше идет тестирование, тем больше снижается производительность. В самом конце 15-минутной тестовой сессии (примерно через 12 минут) троттлинг «съедает» примерно половину производительности чипа. Наихудший результат ─ 46%. После этого производительность немного повышается, но не более 60% от максимума.

В результате процессор MediaTek Dimensity 9300, который «на бумаге» содержит 1 ядро Cortex-X4 с частотой 3250 МГц, 3 ядра Cortex-X4 с частотой 2850 МГц и 4 ядра Cortex-A720 с частотой 2000 МГц, фактически под нагрузкой работает со сниженными частотами: 4 ядра ─ 1,2 ГГц, 3 ядра ─ 1,5 ГГц, 1 ядро ─ 0,6 ГГц.

Для справки, смартфоны с чипом Snapdragon 8 Gen 2 в CPU Throttling Test также демонстрируют снижение производительности. Однако это происходит примерно через 10 минут после начал теста и чип сохраняет около 80% от своей максимальной мощности.

Источник: gsmarena