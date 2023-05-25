Обмен паролями на Netflix обойдется украинцам в €3/месяц за каждого дополнительного пользователя

Netflix начал взимать дополнительную плату за шеринг паролей более чем в 100 странах — в том числе и в Украине, где за каждый дополнительный аккаунт придется заплатить около €3 в месяц.

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Подписчики стандартного тарифного плана смогут добавить только одного участника, который обойдется в €3/месяц, тогда как владельцы премиум-пакета могут добавить двух пользователей с такой же ценой за каждого. У клиентов, которые подписались на базовый или рекламный тариф, вообще нет возможности «делиться паролями».

Все пользователи вашей учетной записи также могут перенести профиль (с сохраненными фильмами и историей) в новую подписку, за которую платят сами, воспользовавшись инструментом миграции аккаунта.

На сайте Netflix сказано, что новые участники получат собственный пароль и профиль, оплаченные лицом, «пригласившим» их присоединиться. Эти профили имеют определенные ограничения – они должны быть активированы в той же стране, что и оригинальный пользователь, могут просматривать или загружать контент только на одном устройстве одновременно, и не получат возможности создавать дополнительные профили или входить через профиль Kids.

Ранее Netflix опубликовал правила, посредством которых планировал контролировать то, что аккаунт используется исключительно в пределах одной семьи. В частности, сервис предусматривал обязательное подключение к Wi-Fi в основной сети раз в 31 день. Но позже стриминг удалил обновленную политику со страницы справки – с объяснением, что правила были опубликованы ошибочно для многих стран и действительно касаются Чили, Коста-Рики и Перу.

«Мы используем такую информацию, как IP-адреса, идентификаторы устройств и действия в аккаунте, чтобы определить, является ли устройство, на котором вы вошли в свой аккаунт, частью вашей семьи Netflix. Мы не собираем данные GPS, чтобы попытаться определить точное физическое местоположение ваших устройств», – говорят в компании.

Внедрение платного доступа для дополнительных пользователей вне домохозяйства — один из методов, которые Netflix использует, чтобы угодить инвесторам, поскольку рост числа подписчиков продолжает замедляться. Ранее стриминг запустил более дешевую подписку с рекламой, а недавно отчитался, что количество ее пользователей достигло 5 млн.

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В целом во всем мире у Netflix сейчас 232,5 млн подписчиков и почти 100 млн из них делятся паролями вне дома.