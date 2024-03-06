Новости Технологии 06.03.2024 в 15:55 comment views icon

Обнародовали спецификации стандарта графической памяти GDDR7 — пропускная способность до 192 ГБ/с

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Юрій Орос

Автор новостей

Обнародовали спецификации стандарта графической памяти GDDR7 — пропускная способность до 192 ГБ/с

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Организация JEDEC опубликовала спецификации стандарта памяти GDDR7. Ожидается, что GDDR7 станет памятью выбора для высококлассных графических процессоров RDNA 4 и Blackwell, которые, по слухам, выйдут в следующем году и будут соревноваться за место в списке лучших видеокарт.

Прошло почти шесть лет с тех пор, как первые видеокарты начали поддерживать память GDDR6. Это была RTX 20-й серии с архитектурой Turing от Nvidia, которая вышла на рынок в сентябре 2018 года, передаёт Tom’s Hardware. Первые графические процессоры RTX 2080 и RTX 2080 Ti с GDDR6 имели пропускную способность памяти 14 Гбит/с, что обеспечивало 56 ГБ/с на устройство. Более поздние решения, такие как AMD RX 7900 XTX, имеют до 20 Гбит/с (80 ГБ/с).

Nvidia помогла создать более быструю альтернативу в GDDR6X, которая начиналась с 19 Гбит/с в RTX 3080, а в итоге достигла 23 Гбит/с в самой новой RTX 4080 Super. Официально Micron оценивает свои чипы GDDR6X на уровне 24 Гбит/с, что дает 96 ГБ/с на устройство.

GDDR7 должна обеспечить существенное увеличение пропускной способности в поколениях. Спецификация JEDEC в итоге достигнет 192 Гбит/с на устройство. Это означает пропускную способность памяти 48 Гбит/с, что вдвое превышает скорость самой быстрой GDDR6X. Однако эта память достигает таких скоростей другим путем, чем предыдущие решения памяти.

GDDR7 использует три уровня сигнала (-1, 0, +1) для передачи трех бит данных за два цикла. Это отличие от сигнализации NRZ (невозврата к нулю), использовавшейся в GDDR6, которая передавала два бита за два цикла. Только это изменение обеспечивает 50% улучшение эффективности передачи данных, что означает, что базовая тактовая частота не должна быть вдвое выше, чем у GDDR6.

Другие изменения включают использование независимых от ядра шаблонов обучения регистров сдвига с линейной обратной связью для повышения точности и сокращения времени обучения. GDDR7 будет иметь вдвое больше независимых каналов (четыре против двух у GDDR6) и будет использовать сигнализацию PAM3.

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