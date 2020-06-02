Обнаружен процессор Intel Ice Lake-SP платформы Whitley, включающий 24 вычислительных ядра





Позже в этом году платформа Intel Whitley должна заменить нынешнюю платформу Purley (процессоры на базе архитектуры Skylake). Это будут первые высокопроизводительные настольные процессоры Intel, изготавливаемые по нормам 10-нанометрового технологического процесса. Чипы Ice Lake будут основаны на архитектуре Sunny Cove, которая должна принести ряд улучшений по сравнению с нынешней Skylake.

Ранее компания сообщала, что на смену процессорам Cascade Lake-SP придут чипы Ice Lake-SP и Cooper Lake-SP. Последнее ориентированы на высокопроизводительные масштабируемые системы Xeon. В то же время версии Ice Lake-SP предназначены для рабочих станций Xeon и, вероятно, для настольных HEDT-систем.

Ещё до официального анонса произошла утечка, раскрывающая некоторые характеристики процессора Ice Lake-SP. Данные о чипе удалось получить благодаря SiSoftware. Устройство содержит 24 вычислительных ядра и поддерживает выполнение 48 потоков инструкций. Объём кэш-памяти второго уровня для каждого ядра составляет 1,25 МБ (1 МБ в чипах Skylake-SP). Базовая частота процессора составляет 2,2 ГГц, и она может динамически повышаться до 2,9 ГГц. Добавим, в настоящее время топовые настольные процессоры для платформы HEDT включают до 18 ядер, а устройства серии Scalable Xeon – до 28 ядер.

Источник: videocardz