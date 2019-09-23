Обновленный бюджетник Samsung Galaxy A20s променял экран AMOLED на PLS, но получил тройную основную камеру и SoC Snapdragon 450

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Samsung продолжает обновлять свои смартфоны линейки Galaxy A. В прошлом месяце были представлены модели Galaxy A10s, A30s и A50s, теперь же к ним присоединилась Galaxy A20s, которая представляет собой улучшенную версию модели Galaxy A20, дебютировавшей в марте.

Смартфон Galaxy A20s получил экран Infinity-V диагональю 6,5 дюйма и разрешением 1520х720 пикселей и, судя по всему, матрица здесь PLS. Напомним, оригинальный Galaxy A20 оснащается панелью AMOLED диагональю 6,4 дюйма такого же разрешения. Основой служит восьмиядерная SoC c частотой 1,8 ГГц. Производитель не конкретизирует модель, но утечки указывали на Snapdragon 450 взамен Exynos 7884.

Основная камера у Galaxy A20s стала тройной, добавился сверхширокоугольный модуль на 8 Мп. Фронтальная камера осталась 8-мегапиксельной.

Объем оперативной памяти тоже сохранился — 3 либо 4 ГБ. Флэш-памяти у смартфона может быть 32 или 64 ГБ с возможность расширениями картами MicroSD. Неизменной осталась и емкость аккумулятора — 4000 мА·ч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Габариты составляют 163,3х77,5х8 мм при массе 183 г. Сканер отпечатков пальцев с задней панели никуда не делся, как и модуль NFC для бесконтактных платежей.

На смартфон установлена операционная система Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.

Цветов на выбор четыре: черный, синий, красный и зеленый.

На днях Galaxy A20s была представлена в Малайзии, где эту модель оценили в $165. Увы, подробностей об условиях выпуска Galaxy A20s в Украине пока нет.

Источник: Samsung