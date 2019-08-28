Раньше остального мира. Улучшенный бюджетник Samsung Galaxy A10s выходит в Украине по цене 3 999 грн

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Компания «Samsung Electronics Украина» раскрыла условия выпуска смартфона Galaxy A10s в Украине. Анонс этой модели, являющейся улучшенной версией уже хорошо знакомого бюджетного смартфона Galaxy A10 (вот наш обзор этой модели), состоялся в начале этого месяца, но сроки выпуска и цену тогда не озвучили. Собственно, мы не слышали, чтобы этот смартфон уже поступил в продажу в какой-либо из стран.

Итак, купить смартфон Samsung Galaxy A10s в Украине можно будет с 30 августа в фирменных магазинах Samsung Experience Store и магазинах партнеров компании на всей территории страны. Рекомендованная розничная цена — 3 999 грн.

Обновленная версия Galaxy A10s выделяется платформой MediaTek Helio P22, улучшенным набором камер — основная превратилась из одинарной в двойную (к основному 13-мегапиксельному примкнул 2-мегапиксельный модуль для анализа глубины сцены), а разрешение фронтальной повысилось до 8 Мп, и аккумулятором увеличенной емкости — 4000 мА·ч вместо 3400 мА·ч. Также Galaxy A10s получил сканер отпечатков пальцев на задней панели, которого не было у Galaxy A10.

Смартфон Samsung Galaxy A10s поставляется под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI. На выбор доступны три цвета: синий, красный и черный.

Ознакомиться со всеми характеристиками обновленного бюджетного смартфона Galaxy A10s вы можете в нашем детальном анонсе. Также они перечислены на изображении выше.

Источник: Samsung