Новости Технологии 30.01.2024 в 10:19 comment views icon

Обновление бесплатного инструмента для программирования Code Llama от Meta сделало его ближе к GPT-4

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Юрій Орос

Автор новин

Обновление бесплатного инструмента для программирования Code Llama от Meta сделало его ближе к GPT-4

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Последнее обновление ИИ-модели генерации кода Code Llama 70B сделало ее «самой большой и эффективной моделью» Meta. Бесплатные инструменты Code Llama запустили в августе как для исследовательского, так и для коммерческого использования. Code Llama 70B может обрабатывать больше запросов, чем предыдущие версии, а это означает, что разработчики могут получать больше подсказок во время программирования, и она может быть более точной.

Точность Code Llama 70B в тесте HumanEval составила 53%, что лучше, чем у GPT-3.5 (48,1%), и ближе к отметке 67%, о которой сообщало OpenAI в отношении GPT-4.Обновление бесплатного инструмента для программирования Code Llama от Meta сделало его ближе к GPT-4

Построенный на основе Llama 2, Code Llama помогает разработчикам создавать строки кода из подсказок и отлаживать код, написанный человеком. Прошлой осенью Мета одновременно запустила два других инструмента Code Llama: Code Llama — Python и Code Llama — Instruct, которые сосредоточены на конкретных языках программирования, передает The Verge.

Code Llama 70B доступен в трех версиях генератора кода и до сих пор бесплатен для исследовательского и коммерческого использования. Большая модель была обучена на 1 ТБ кода и связанных с ним данных.

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