Обновление Windows 11 ускорит процессоры AMD Ryzen Zen 5 в играх до +13%

AMD опубликовала официальное заявление относительно расхождений между данными внутреннего тестирования и результатами независимых тестирований процессоров серии Ryzen 9000. На прошлой неделе обозреватели обнаружили, что использование процессоров AMD в обычных условиях в Windows негативно влияет на их производительность в играх. Чтобы достичь максимальной производительности новых чипов, пользователи должны входить с помощью специальной учетной записи администратора.

AMD объявила о предстоящем обновлении Windows 11, которое должно улучшить эту ситуацию и обеспечить прирост игровой производительности для ее процессоров в обычных условиях. Оно должно положительно повлиять не только на системы с новейшими чипами на базе архитектуры Zen 5, а также на решения предыдущих поколений на базе Zen 4 и Zen 3.

Как оказалось, существует разница в работе системы для обычных учетных записей пользователей и режимом администратора. Отличие заключается в «оптимизации кода предсказания ветвлений», что положительно влияет на возможности предсказания ветвлений архитектуры Zen 5. Хотя новейшая архитектура больше всего выигрывает от этих оптимизаций, процессоры на базе Zen 3 также получают прирост производительности при использовании в режиме администратора.

Похоже, для Microsoft не большая проблема установить одинаковые уровни оптимизации для учетных записей разных типов. AMD сообщает, что оптимизированный специфический для AMD код предсказания ветвлений станет доступным в версии Windows 11 24H2 для участников программы Windows Insiders. Компания также заявила, что сотрудничает с Microsoft, чтобы вскоре предоставить это дополнительное обновление всем пользователям.

AMD также предоставила таблицу с ожидаемым приростом производительности в разных играх. В отдельных случаях прирост вообще не будет ощутим, а для Far Cry 6 он составит 13%.

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Источник: xda-developers

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