Обновлённый ноутбук Huawei MateBook D (2018) получил улучшенные CPU и GPU

Компания Huawei подготовила к выпуску обновлённую модель ноутбука MateBook D, который был представлен ранее в этом году. Новая версия получила название MateBook D (2018), улучшенный процессор и более производительную графическую подсистему.

Дизайн нового ноутбука Huawei MateBook D (2018) не претерпел изменений. Устройство выполнено в тонком металлическом корпусе, его толщина составляет всего 16,9 мм. 15,6-дюймовый дисплей с Full HD разрешением обеспечивает углы обзора 178 градусов и максимальную яркость изображения 350 нит. Устройство оснащено процессором Intel 8-го поколения (Core i5-8250U или Core i7-8550U) и оперативной памятью объёмом 8 ГБ. Модификация с чипом Core i5-8250U может содержать твердотельный накопитель ёмкостью 256 ГБ или дисковую подсистему с SSD ёмкостью 128 ГБ и HDD ёмкостью 1 ТБ. Для версии с процессором Core i7-8550U доступна только вторая конфигурация дисковой подсистемы. Ещё одним новшеством в Huawei MateBook D (2018) стало использование дискретной видеокарты NVIDIA MX150 вместо NVIDIA 940MX в предыдущей модели. Аккумулятор ёмкостью 43,3 Втч обеспечивает до 10 часов автономной работы. В ноутбуке доступны панорамная акустическая система Dolby, два порта USB 3.0, один порт USB 2.0, видеовыход HDMI. В качестве операционной системы предлагается предустановленная Microsoft Windows 10.

Ноутбук Huawei MateBook D (2018) уже доступен для покупки в Китае по цене около $791 за версию с Intel Core i5-8250U и SSD на 256 ГБ, $837 за модификацию с Core i5-8250U и SSD на 128 ГБ + HDD на 1 ТБ, $1020 за топовую конфигурацию с Core i7-8550U и SSD на 128 ГБ + HDD на 1 ТБ.

Источник: gizmochina