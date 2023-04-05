Обзор AMD Ryzen 7 7800X3D: высокая производительность в играх и умеренное энергопотребление при цене $450

В ходе проведения выставки CES 2023 компания AMD анонсировала расширение линейки настольных процессоров Ryzen 7000. В дополнение к «стандартным» процессорам были анонсированы 3 процессора серии Ryzen 7000X3D, оснащённые памятью 3D V-Cache. С 6 апреля наконец в продажу поступит младшая и наиболее доступная среди новинок модель Ryzen 7 7800X3D. Она заблаговременно попали в руки обозревателей, которые смогли оценить её производительность и сравнить с конкурирующими решениями.

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В результате сегодня сразу несколько зарубежных ресурсов опубликовали свои обзоры Ryzen 7 7800X3D. Полный перечень будет в конце материала, а сейчас более подробно остановимся на обзоре ресурса The Verge.

Характеристики AMD Ryzen 7 7800X3D

Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D имеет исполнение AM5. Чип содержит 8 вычислительных ядер и поддерживает 16 потоков инструкций. Ядра работают на штатной частоте 4,2 ГГц и поддерживают Boost-частоту 5,0 ГГц. Устройство содержит 104 МБ кэш-памяти (8 МБ L2 + 96 МБ L3). Показатель TDP составляет 120 Вт. Цена Ryzen 7 7800X3D – $449.

Тесты

Обозреватели The Verge сравнивали процессоры AMD Ryzen 7 7800X3D, 7950X3D, Intel Core i9-13900K и 13900KS. Все тесты проводились с последним обновлением Windows 11 2022 с отключенной защитой VBS во всех системах. Была активирована функция Resizable BAR. Тесты проводились в основном с разрешением 1080p, чтобы избежать возможного ограничения со стороны видеокарты (Nvidia RTX 4090) и проанализировать чистую производительность ЦП.

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В играх AMD Ryzen 7 7800X3D опережает процессор Intel Core i9-13900K при разрешении 1080p и максимальных или ультра настройках качества графики. В некоторых случаях преимущество превышает 15%. В некоторых играх Ryzen 7 7800X3D даже опережает старшую модель 7950X3D.

Дополнительно проводилось сравнение производительности AMD Ryzen 7 7800X3D с Intel Core i9-13900KS в расширенном перечне игр при том же разрешении 1080p. Core i9-13900KS – это лучшее решение в линейке Intel для игр на текущий момент, которое отличается большим количеством ядер, более высокой частотой и более высокой ценой. При этом в 10 из 16 игр преимущество оказалось на стороне Ryzen 7 7800X3D. В тех случаях, где лидером становился процессор Intel, преимущество составляло менее 3%. Исключение – CS:GO, где Intel 13900KS удается превзойти 7800X3D почти на 8%.

Но в рабочих приложениях новый AMD Ryzen 7 7800X3D уже не так хорош. Оба чипа AMD X3D проигрывают Intel в тестах PugetBench Photoshop, Geekbench 5 и Cinebench R23. В приложениях продуктивности 7800X3D уступает 7950X3D и Intel Core i9-13900K.

Энергопотребление и нагрев

Вместе с тем AMD 7800X3D отличается высокой энергоэффективностью. В игре Cyberpunk 2077 при разрешении 4K и максимальными настройками трассировки лучей Ryzen 7 7800X3D потребляет 67 Вт энергии, а Intel 13900KS требует 275 Вт. Во время запуска Cinebench 13900KS достиг пикового энергопотребления 329 Вт – против 86 Вт у 7800X3D.

Также отмечается, что новый AMD Ryzen 7 7800X3D во время запуска Cinebench достигал температуры 84 градуса Цельсия, в то время как у Intel Core i9-13900KS температура достигала 101 градус.

Выводы

В целом, обозреватели The Verge отнесли к преимуществам процессора AMD Ryzen 7 7800X3D впечатляющую игровую производительность, низкое энергопотребление и сравнительно доступную цену. Однако устройство уступает чипам Intel по производительности в рабочих приложениях. Также иногда встречаются проблемы со временем загрузки на некоторых материнских платах AM5.

Обзоры AMD Ryzen 7 7800X3D