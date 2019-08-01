Официально: С августа 2019 года Samsung переходит на поставку телевизоров в Украину из стран Европы и Азии (вместо России)

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Компания Samsung Electronics, производственные мощности которой расположены по всему миру, переходит на поставку телевизоров в Украину из стран Европы и Азии. Начиная с августа 2019 года, все новые модели телевизоров, в том числе дизайнерские линейки The Frame и The SERIF, будут импортироваться в Украину с фабрик, расположенных в Словакии, Венгрии, Китае и Вьетнаме.

Отметим, что ранее в Украину поставлялись телевизоры российской сборки, которые собирали на заводе компании Samsung Electronics в Калужской области России.

В компании отметили, что Samsung гарантирует единые высокие стандарты качества производства и сборки телевизоров на всех фабриках и заводах, независимо от страны расположения. Обычно, вопрос выбора страны поставки основывается на оптимальном варианте с учетом себестоимости, логистики и других экономических факторов, однако Samsung прислушивается к локальным потребителям и активно работала над тем, чтобы построить канал поставки из стран ЕС и Азии.

«Хотя качество продукции Samsung одинаково высоко независимо от места ее изготовления, мы нашли способ реализовать пожелания украинских пользователей по странам поставок телевизоров, при этом изменения в логистике не повысят стоимость для потребителей. Более того, это позволило снизить стоимость новых телевизоров на 7%», — прокомментировал Андрей Скира, руководитель бизнеса потребительской электроники» Samsung Electronics Украина».

Напомним, что телевизоры, которые импортирует компания «Samsung Electronics Украина», специально протестированы и подготовлены для украинского рынка — они сертифицированы согласно украинскому законодательству, имеют украинское меню и Smart Hub с локализованными приложениями (для телевизоров с функцией Smart TV).

Также, только официально импортируемые телевизоры Samsung имеют 1 год гарантийного сервисного обслуживания. Такие телевизоры имеют специальную маркировку каждой модели, которая заканчивается на UA и является международным обозначением государства Украина.

Источник: Samsung