Официальные изображения и видео Samsung Galaxy Z Fold2, Tab S7, Tab S7+ и Watch3 накануне завтрашнего анонса
Накануне завтрашней презентации Samsung Unpacked известный инсайдер Эван Блесс опубликовал изображения устройств, которые будут анонсированы.
На рендерах можно видеть смартфон Samsung Galaxy Z Fold2. Он будет доступен как минимум в двух цветовых решениях: Mystic Bronze и Mystic Gray.
Кроме того, опубликованы изображения новых планшетов Samsung Galaxy Tab S7 и Tab S7+. В данном случае помимо стилуса также поддерживается возможность использования аксессуара в виде клавиатуры.
С полными характеристиками планшетов Samsung Galaxy Tab S7 и Tab S7+ можно ознакомиться в одном из предыдущих материалов.
— Evan Blass (@evleaks) August 4, 2020
Наконец, произошла утечка видео с умными часами Samsung Galaxy Watch3. Его источником стал оператор сотовой связи AT&T. Судя по ролику, устройство поддерживает связь LTE.
В ролике также можно видеть и некоторые другие функции умных часов, включая вращающийся безель, голосовые команды, улучшенные возможности отслеживания состояния здоровья.
— Evan Blass (@evleaks) August 4, 2020
Источник: gsmarena