Официальное изображение Motorola Moto E5 Plus демонстрирует дизайн бюджетника нового поколения с экраном 18:9 и «бутафорской» сдвоенной камерой

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Практически все утечки последнего времени, касающиеся модельной линейки Motorola 2018 года, крутятся вокруг среднебюджетных моделей Moto G6 и премиальных Moto X5/Moto Z3. В то же время самая бюджетная модель Moto E5 лишь единожды удостоилась внимания сетевых информаторов в самом начале года. Но вот сейчас появилось качественное изображение старшей модели Moto E5 Plus, позволяющее в деталях рассмотреть дизайн грядущей новинки.

На изображении показан вариант смартфона в цвете Light Blue.

Принципиально новым дизайн Moto E5 Plus по сравнению с прошлогодней моделью Moto E4 Plus не кажется. Внешние отличия модели нового поколения заключаются в удлиненном экране 18:9 с более узкими рамками по периметру, а также сдвоенной основной камере, которая на самом деле является одинарной. Второй фотомодуль в блоке с камерой и вспышкой, как хорошо видно на изображении, является «бутафорским». Видимо, дизайнеры Motorola в данном случае руководствовались сугубо стилистическими соображениями.

К слову, такой же подход дизайнеры Motorola использовали и к стилистическому оформлению основных компонентов в верхней части лицевой панели. Все три круглых отверстия для стандартного набора компонентов – камера, вспышка и датчик приближения – визуально выглядят одинаковыми.

Что касается других отличий, датчик отпечатков пальцев переехал на заднюю панель.

Изображение Moto E5 Plus также подтверждает наличие разъема USB Type-C на нижней грани наряду с привычным аудиоразъемом 3,5 мм для подключения наушников на верхней грани.

Предположительно, младшая модель линейки Moto E5 не получит новомодный вытянутый экран 18:9, по крайней мере, если ориентироваться на данные другого надежного инсайдера @OnLeaks (Стивен Хаммерстоффер). Ранее он поделился видеороликом с трехмерной моделью этого аппарата.

С учетом того, что подобные «утечки» за авторством этих «шпионов» в итоге всегда подтверждаются, никаких сомнений касательно внешнего вида грядущих новинок быть не должно.

Когда состоится официальный анонс смартфонов Moto E5 и E5 Plus, инсайдеры не уточняют, но, вероятно, это событие уже не за горами.

Источник: @evleaks, @OnLeaks