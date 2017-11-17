Официальные продажи iPhone X в Украине стартуют 8 декабря по цене от 37 999 грн

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Купить смартфон Apple iPhone X в Украине при желании можно было еще 3 ноября, когда новинка официально поступила в продажу в США и других странах, но то были так называемые «серые» поставки. Теперь же стало известно, когда «десятка» официально начнет продаваться в украинской рознице и сколько будет стоить. Соответствующую информацию предоставила компания «ASBIS-Украина», эксклюзивный импортер iPhone в Украине.

Итак, купить официальный iPhone X в Украине можно будет с 8 декабря. Смартфоны будут продаваться в магазинах «Алло», Moyo, «Цитрус», Comfy, сети «Киевстар», «Розетка», «Фокстрот», «Эльдорадо», Ringoo, iStudio. На все официальные iPhone X распространяется действие годовой гарантии.

В Украине iPhone X будет предлагаться в двух цветах (черный и серебристый) и двух вариантах объема встроенной памяти (64 ГБ и 256 ГБ).

Для базового варианта iPhone X с 64 ГБ встроенной флэш-памяти рекомендованная цена заявлена равной 37 999 грн, а для топовой версии с 256 ГБ памяти – 44 999 грн.

Остается добавить, что модели iPhone 8 и iPhone 8 Plus официально начали продаваться в Украине 27 октября по цене от 25499 грн и 29999 грн соответственно