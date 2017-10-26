Завтра в Украине стартуют официальные продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus по цене от 25499 грн и 29999 грн соответственно

Компания ASBIS-Украина объявила о начале официальных поставок моделей смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus в Украину. Старт продаж новых смартфонов Apple в ведущих национальных розничных сетях состоится уже завтра, 27 октября 2017 года.

Новинки будут доступны украинским покупателям в трех цветовых решениях и двух объёмах памяти. Официальный iPhone 8 можно будет приобрести от 25 499 грн (64 ГБ), а iPhone 8 Plus – от 29 999 грн (64 ГБ). Версии с объемом памяти 256 ГБ будут стоить 31 999 грн в случае с iPhone 8 и 35 999 грн в случае с iPhone 8 Plus.

iPhone 8 (64 ГБ) — 25 499 грн ;

; iPhone 8 (256 ГБ) — 31 999 грн ;

; iPhone 8 Plus (64 ГБ) — 29 999 грн ;

; iPhone 8 Plus (256 ГБ) — 35 999 грн.

Отметим, что ранее озвучивались примерно такие же цены: iPhone 8 – от 25 999 грн, iPhone 8 Plus — от 29 999 грн и iPhone Х – от 37 999 грн.

Напомним, что iPhone 8 / iPhone 8 Plus — это новое поколение смартфонов Apple в корпусе из алюминия и стекла, которое оснащается дисплеем Retina HD и процессором A11 Bionic, а также поддерживает беспроводную зарядку и технологии дополненной реальности.

Чтобы принять по-настоящему взвешенное решение о покупке этих смартфонов, вы можете прочитать обзоры моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus на нашем сайте.

Источник: Asbis