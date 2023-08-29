Новости Устройства 29.08.2023 в 20:12

Официально: Apple назначила презентацию iPhone 15 на 12 сентября

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Официально: Apple назначила презентацию iPhone 15 на 12 сентября

Предыдущие слухи подтвердились ─ Apple проведёт презентацию своих новых смартфонов серии iPhone 15 через 2 недели. Это следует из рассылаемых компанией приглашений. Мероприятие Wonderlust запланировано на 12 сентября и начнется в 20:00 по Киевскому времени. Как ожидается, помимо смартфонов также будут представлены умные часы Apple Watch следующего поколения.

Мероприятие Wonderlust будет проходить в прямом эфире из Apple Park. Приглашение включает логотип Apple в сером, синем и черном цветах, что может указывать на цветовые варианты, которые, по слухам, появятся в линейке iPhone 15 Pro.

Кое-что о грядущих новинках мы уже знаем благодаря многочисленным утечкам. Нас ожидает появление четырех моделей: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Ожидается, что iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут очень похожи на iPhone 14, но с парой ключевых отличий. Вырез в верхней части экрана, судя по всему, заменит Dynamic Island, впервые появившийся в линейке iPhone 14 Pro. Порт Lightning может быть заменен портом USB-C, который обеспечит более быструю зарядку.

Что касается iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, в этих версиях ожидаются более серьезные изменения. По слухам, они получат титановые рамки корпуса, более тонкие рамки дисплея, значительные улучшения камеры и порты USB-C. Но эти улучшения могут также сопровождаться скачком цен.

Сообщается, что в рамках мероприятия компания представит новые умные часы Apple Watch Series 9 с экранами размерами 41 и 45 мм, а также новую версию Apple Watch Ultra.

Подробнее об ожидаемых новинках можно узнать в следующем материале.

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Официально: Apple назначила презентацию iPhone 15 на 12 сентября
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Михайло Шпак

блогер

Источник: The Verge

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borowka

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Михайло Шпак

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