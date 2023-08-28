Новини Пристрої 28.08.2023 о 22:29

iPhone 15 додасть фарб — детальніше про палітру кольорів нових смартфонів Apple

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Вадим Карпусь

Автор новин

Як очікується, 12 вересня Apple представить свою нову лінійку смартфонів iPhone 15 і додасть до неї нові варіанти розфарбування корпусу. Вже зараз з’явилися відомості про те, якими будуть кольори iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 та iPhone 15 Plus

Протягом кількох останніх років лінійка iPhone дебютувала всього з п’ятьма кольорами, а навесні з’являвся шостий, щоб підвищити продажі в середині життєвого циклу пристрою. Як очікується, цього року з виходом iPhone 15 і iPhone 15 Plus компанія продовжить підтримувати традицію, що склалася. Про це свідчить витік фото зарядних кабелів, які відповідатимуть кольорам пристроїв, до комплекту яких вони входять.

iPhone 15 добавит красок — подробнее о цветовой палитре новых смартфонов Apple

Отже, iPhone 15 та iPhone 15 Plus будуть доступні в наступних кольорах (маркетингові назви можуть відрізнятися):

  • Чорний
  • Білий
  • Жовтий
  • Синій
  • Помаранчевий/коралово-рожевий (на різних витоках фігурували різні відтінки)

iPhone 15 добавит красок — подробнее о цветовой палитре новых смартфонов Apple

Модель iPhone 15 та iPhone 15 Plus червоного кольору PRODUCT(RED) може з’явитися навесні 2024 року.

iPhone 15 добавит красок — подробнее о цветовой палитре новых смартфонов Apple

iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max

Для серії iPhone Pro, як правило, Apple вибирає чотири прохолодніші кольори. Як очікується, цього року моделі iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max вперше матимуть легшу титанову рамку замість традиційної рамки із нержавіючої сталі. Щоб краще продемонструвати зміну матеріалу, Apple представить нову лінійку кольорів корпусу:

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iPhone 15 додасть фарб — детальніше про палітру кольорів нових смартфонів Apple
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  • Темно синій
  • Сріблясто-сірий
  • Космічний чорний
  • Титановий

iPhone 15 добавит красок — подробнее о цветовой палитре новых смартфонов Apple

Очікується, що Apple представить свою нову лінійку iPhone 15 на заході, що відбудеться у вівторок, 12 вересня. Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Джерело: macrumors

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