Официальные изображения RedMagic 11 Air накануне релиза — тонкий смартфон в действительно оригинальном дизайне

Во времена, когда смартфоны похожи друг на друга, выход оригинального телефона — настоящее событие. Бренд, который не учитывает тенденции, показал RedMagic 11 Air, который выйдет вскоре.

Nubia начала постепенно раскрывать подробности о будущем RedMagic 11 Air, а также предложила подробнее ознакомиться с этим тонким телефоном, который также будет и игровым. RedMagic 11 Air представлен в трех цветовых вариантах, также компания сообщила некоторые ключевые характеристики.

На официальных тизерных изображениях можно увидеть смартфон с несколько изогнутой стеклянной прозрачной задней панелью, которая раскрывает элементы дизайна. Телефон будет доступен в трех цветах: Stardust White, Quantum Black и Aurora Silver. Первый, белый, также имеет оранжевые элементы оформления. Оранжевый оттенок можно увидеть на кнопке питания, некоторых элементах дизайна и на кольцах камер. Задняя стенка содержит три объектива и подсветку в похожем оформлении.

Как сообщает Gizmochina, RedMagic 11 Air должен дебютировать в Китае 20 января 2026 года. Предварительная дозированная официальная информация раскрыла ряд функций, как охладительная испарительная камера 4D Ice-Step, киберспортивный чип Red Core R4 собственной разработки компании и встроенный эмулятор ПК. Телефон тонкий только в категории игровых, его толщина составляет всего 7,85 мм — это далеко от рекордов.

Последним смартфоном бренда, удивившим мир, был RedMagic 11 Pro. Он получил жидкостную систему охлаждения, которая к тому же стала наиболее оригинальным элементом дизайна.

