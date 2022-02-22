OmniVision анонсировала 200-мегапиксельный сенсор для смартфонов с рекордно маленькими пикселями (0,56 мкм)

Компания OmniVision заявила о крупном прорыве в области пиксельных технологий. Компании удалось создать сенсор изображения с самыми маленькими в мире пикселями размером 0,56 мкм.

Отмечается, что новая технология позволяет создавать миниатюрные пиксели размерами менее длины волны красного света (625-740 нм или 0,625-0,74 мкм). Так, новый пиксель размером 0,56 мкм имеет значительно меньшие размеры, чем у сенсоров ISOCELL HM3 (0,8 мкм) или ISOCELL HP1 (0,64 мкм). Сенсор ISOCELL HM3 применяется в новом флагманском смартфоне Samsung Galaxy S22 Ultra.

Новый сенсор OmniVision с маленькими пикселями будет изготавливаться по нормам 28-нанометрового технологического процесса компанией TSMC. По заверениям производителя, новая разработка обеспечивает высокую производительность и квантовую эффективность, а также отличные возможности автофокусировки на базе технологии Quad Phase Detection (QPD) и низкое энергопотребление для мобильных устройств следующего поколения.

Первые сенсоры изображения для смартфонов, имеющие пиксели размером 0,56 мкм, будут иметь разрешение 200 Мп. Первые такие устройства появятся уже во втором квартале 2022 года, выпуск образцов для партнёров запланирован на третий квартал этого года, а выход на рынок готовых смартфонов с такими сенсорами ожидается в начале 2023 года.

Источник: OmniVision