OnePlus анонсировала смартфон Nord 2 и беспроводные наушники Buds Pro с «интеллектуальным» ANC





Компания OnePlus подготовила к выпуску парочку новинок, включая смартфон среднего уровня Nord 2 и беспроводные наушники OnePlus Buds Pro.

Смартфон OnePlus Nord 2 оснащён 6,43-дюймовым OLED дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Аппарат несёт на борту 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 1200-AI. Это выполненная по специальному заказу версия Dimensity 1200 с доработанными возможностями искусственного интеллекта. Таким образом, Nord 2 стал первым смартфоном OnePlus использующим аппаратную платформу MediaTek. На выбор пользователей будут доступны конфигурации, включающие 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Устройство позволяет устанавливать две SIM-карты и поддерживает связь 5G, но только в диапазоне до 6 ГГц.

На задней панели смартфона OnePlus Nord 2 расположена тройная камера. Она включает главный 50-мегапиксельный модуль, сверхширокоугольный 8-мегапиксельный модуль и 2-мегапиксельный монохромный сенсор. На лицевой панели доступна одиночная 32-мегапиксельная камера для автопортретов. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 4500 мАч. Благодаря поддержке быстрой зарядки Warp Charge 65 устройство можно зарядить от 0 до 100% всего за 35 минут. В качестве программной платформы служит OxygenOS 11.3. Производитель обещает выпускать обновления Android на протяжении 2 лет, обновления безопасности – на протяжении 3 лет.

Смартфон OnePlus Nord 2 поступит в продажу в Европе и Индии. Его предварительные заказы стартуют с 22 июля, а фактические поставки начнутся 28 июля. Цена версии с 8/128 ГБ памяти составляет €399, а модификация в конфигурации 12/256 ГБ оценивается в €499.

Также поклонникам бренда предлагаются новые полностью беспроводные наушники OnePlus Buds Pro. Новинка поддерживает функцию «интеллектуального адаптивного шумоподавления». Эта функция автоматически регулирует интенсивность шумоподавления в зависимости от условий окружающей среды. Каждый наушник включает 3 микрофона, которые позволяют устранить шумы до 40 дБ. Наушники поддерживают беспроводное подключение Bluetooth 5.2 и специальный игровой режим с низкими задержками. Также заявлена поддержка Dolby Atmos.

Встроенные в наушники аккумуляторы обеспечивают до 5 часов воспроизведения музыки при активированной функции ANC, а без неё – до 7 часов. При использовании зарядного кейса автономность возрастает до 38 часов. Поддерживается быстрая проводная зарядка Warp Charge (восполняет заряд для 10 часов прослушивания за 10 минут зарядки) и беспроводная зарядка Qi. Беспроводные наушники OnePlus Buds Pro поступят в продажу с 1 сентября по цене $149,99.

Источник: The Verge 1, 2