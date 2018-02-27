Оператор lifecell запустил сервис проверки совместимости SIM-карт абонентов с 4G-связью в новой версии приложения «Mой lifecell»

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В преддверии скорого запуска 4G украинские операторы мобильной связи Киевстар и Vodafone Украина уже запустили USSD-сервисы проверки готовности телефонов и SIM-карт к связи четвертого поколения. Третий оператор lifecell пока не предоставил своим абонентам настолько же удобный и быстрый способ проверки, однако узнать о совместимости своего смартфона и SIM-карты все же можно.

Для этого достаточно позвонить в call-центр по номеру 5433 или же выбрать соответствующую опцию в последней версии фирменного приложения «Mой lifecell», которое можно загрузить по следующим ссылкам: Android, iOS.

Если SIM-карта не поддерживает сети четвертого поколения, то ее можно заменить в любом фирменном магазине lifecell. Замена платная и обойдется в 30 грн, однако в качестве компенсации абонент получит 1 ГБ мобильного интернета в подарок.

Напомним, что абоненты Vodafone Украина могут проверить 4G-совместимость смартфона и SIM-карты с помощью единого USSD-запроса * 222 #. Пользователям Киевстар придется набирать два USSD-кода: * 245 * 4 # для проверки SIM-карты и * 245 * 5 # для проверки смартфона.

Источник: AIN