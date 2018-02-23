Vodafone Украина запустила USSD-сервис проверки готовности телефонов и SIM-карт к 4G-связи

Оператор мобильной связи Vodafone Украина запустил сервис проверки готовности смартфонов и SIM-карт к сетям 4G/LTE. Абоненты Vodafone теперь могут самостоятельно проверить, поддерживает ли их смартфон и SIM-карта технологию связи четвертого поколения.

Сделать это можно с помощью USSD-запроса – нужно набрать * 222 # и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты, а также информацией, где можно заменить свою старую SIM-карту на USIM, если абонент нуждается в такой замене.

Бесплатно заменить карту на USIM можно в одном из ближайших магазинов Vodafone, перечень адресов доступен по следующей ссылке. Напомним, что более года назад оператор полностью перешел на закупку нового типа карт USIM, которые позволяют пользоваться услугами не только в GSM и UMTS сетях, но и в сетях 4G – при наличии покрытия, устройства с поддержкой 4G и соответствующих услуг.

Аналогичную услугу проверки поддержки стандарта 4G смартфонами и SIM-картами еще в прошлом году запустил Киевстар. Абоненты этого оператора должны набрать USSD-код * 245 * 4 # для того, чтобы узнать, будет ли работать SIM-карта в сети 4G, а также код для * 245 * 5 # для проверки совместимости смартфона с сетями четвертого поколения.

Источник: Vodafone